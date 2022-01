Dansk studie: Lavere risiko for indlæggelse ved omikron

Udenlandske studier har tidligere indikeret det, og nu ser en danske analyse ud til at bekræfte det.

Risikoen for indlæggelse er mindre, hvis man er smittet med omikronvarianten end for deltasmittede.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI), der har gennemført studiet med flere andre, i en pressemeddelelse.

Studiet er udgivet som et såkaldt 'preprint' og er derfor ikke set igennem af uvildige forskere.

Der er ifølge faglig direktør Tyra Grove Krause flere gode nyheder i studiet.

Det første er den mindre risiko for indlæggelse ved smitte med omikronvarianten, der er den dominerende i Danmark.

- Det gør vi (ser den lavere risiko, red.) både blandt uvaccinerede og vaccinerede. Det er tegn på, at omikron i sig selv er mindre alvorlig en delta.

- Derudover kan vi hen over studieperioden se, at vaccination kan forebygge tre ud af fire indlæggelser - både omikron- og delta-relaterede - blandt personer, der tester positive, siger hun i meddelelsen.

I løbet af vinteren har det mere været reglen end undtagelsen, at antallet af daglige coronatilælde skulle opgøres i fem cifre og ikke fire.

Det toppede onsdag med knap 39.000 tilfælde, mens det sidste vinter kun få gange nåede over 4000.

Trods flere uger med rekord på rekord var antal af indlagte onsdag på 821, hvilket er lavere end sidste vinter, hvor det toppede med 964 indlagte i januar.

Tæt på 190.000 personer, som er testet positive for covid-19 fra 21. november til den 19. december, indgår i studiet.

Her er der set på, hvor mange af dem der endte med at blive indlagt, samt hvilken variant de var smittet med.

Knap 39.000 var smittet med omikron, mens resten vurderes at have været smittet med delta, der var den dominerende i samfundet.

Blandt de omikronsmittede blev 222 indlagt - svarende til 0,6 procent af de smittede. For deltasmittede gjaldt det 2213 - eller 1,5 procent.

Når der tages højde for forskelle i ting som køn, alder og underliggende sygdomme, kommer forskerne frem til, at riskoen er 36 procent mindre for de omikronsmittede.

Mens studiet har kigget på antallet af indlæggelser, er der ikke kigget på, hvor alvorlige selve indlæggelserne er.

- Dog peger flere studier fra udlandet på, at omikron også er forbundet med et mildere indlæggelsesforløb, vurderet ud fra den kortere indlæggelsestid og mindre risiko for intensivbehandling og død i forhold til delta, siger Tyra Grove Krause fra SSI.