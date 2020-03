Dansk succes-kæde sat til salg

Restaurantkæden Madklubben er blevet sat til salg og skal finde en ny ejer, der kan være med til at få kædens koncepter ført til udlandet.

Det skriver Finans.dk.

- Vi er gode til at lave mad og restauranter, men hele den her fagre verden med kapitalfonde og investorer og due dilligence - og jeg skal komme efter dig - det har vi behov for nogen til at hjælpe os med, siger Madklubbens stifter og administerende direktør Anders Aagaard til Finans.dk.

Kædens restauranter er placeret i København, Esbjerg og Aarhus.

Det er Deloittes corporate finance-afdeling, der kommer til at stå for salget, da Anders Aagaard og teamet ikke har selv særligt godt styr på at sælge en virksomhed, som han forklarer det til Finans.dk.

Alene i København har Madklubben 15 forskellige lokationer, mens der er fem i Aarhus og en enkelt i Esbjerg.

Det er endnu uvist, hvilket prisskilt der sættes på kæden.

Kæden blev startet i 2007, og Aargaard har blandt andet vundet prisen som Årets Københavner samt været dommer i madlavningsprogrammet Masterchef.

