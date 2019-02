Dansk succes ved international filmfestival

Den danske filmfotograf Rasmus Videbæk har lørdag aften modtaget en Sølvbjørn ved den 69. Berlin Filmfestival for sit arbejde på den norske film 'Ut og stjæle hester'.

Rasmus Videbæk modtager prisen i kategorien 'Enestående Kunstnerisk Bidrag' inden for filmfotografi.

45-årige Rasmus Videbæk har tidligere arbejdet på store danske film som 'En kongelig affære' og 'Kongekabale'. Rasmus Videbæk skal først til en pressekonference, men straks efter skal sejren fejres. Det fortæller han til Ekstra Bladet, som fanger ham umiddelbart efter triumfen.

- Jeg regner med at gå ud sammen med de andre prisvindere og spise middag, og så er der en stor fest bagefter, siger han.

Filmen 'Ut og stjæle hester' er instrueret af norske Hans Petter Moland. Da filmen blev nomineret, havde filmfotografen havde filmfotografen dog ikke solgt skindet, før han havde skudt bjørnen.

- Da filmen i sin tid blev udvalgt til hovedkonkurrencen, havde jeg ingen forhåbninger om at få en pris. Men da jeg blev bedt at komme herned(red. Berlin Filmfestival) i går, kunne jeg godt se, at der måske var noget i gærde, siger den glade filmfotograf.

Førende filmfestival

Berlin Filmfestival, der også går under navnet Berlinalen, er en af verdens førende filmfestivaler.

Berlinalen er en af de største filmfestivaler Lørdag aften er den eftertragtede filmpris Guldbjørnen blevet uddelt i den tyske hovedstad, Berlin. Hovedprisen går til filmen "Synonymes", der er instrueret af israelske Nadav Lapid. Danskeren Rasmus Videbæk får en Sølvbjørn med sig hjem for sit arbejde med filmfotografi i filmen "Ut og stjæle hester". Bliv klogere på den anerkendte filmfestival her: - Den internationale filmfestival i Berlin er en af de vigtigste festivaler i verden. I folkemunde er den også kendt som Berlinalen. - Den blev grundlagt i 1951, mens Berlin stadig var delt, og siden da er den blevet uddelt hvert år i februar. - På festivalen uddeles prisen Guldbjørnen, der er festivalens hovedpris, og Sølvbjørnen. - Bjørnen er Berlins vartegn. - Guldbjørnen uddeles til den bedste film og den bedste kortfilm i konkurrencen. Desuden uddeles den som ærespris. - Sølvbjørnen går til blandt andet bedste instruktion, bedste mandlige hovedrolle, bedste kvindelige hovedrolle og bedste manuskript. - Juryen opfordrer til, at film fra hele verden deltager i festivalen. - Hvert år vises 400 forskellige film på festivalen, inklusiv omkring 100 kortfilm. - Årets filmfestival blev åbnet med filmen "The Kindness of Strangers", som den danske filminstruktør Lone Scherfig står bag. - Det er første gang nogensinde, at en danskproduceret film åbner festivalen. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Den franske film 'Grâce à Dieu' modtager en Sølvbjørn af den såkaldte Grand Jury - en af uddelingens fornemste priser.

Sølvbjørnen for Bedste Skuespiller og Bedste Skuespillerinde går til henholdsvis Wang Jingchun og Yong Mei for deres præstationer i den kinesiske film 'So Long, My Son'.