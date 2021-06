Dansk superklasse kan lave ekstraordinært højt snit

En klasse på Sukkertoppen Gymnasium kan ende med et ekstraordinært højt karaktergennemsnit. Før sidste eksamen for eleverne ligger det på 10

Bliver du eller en du kender student og har en særlig historie i den forbindelse, vil vi gerne høre fra dig. Skriv en sms til 1224 (alm. takst) eller en mail til 1224@eb.dk.

Jubelbrøl fra studenter, tårer fra forældre og huer i lange baner var, hvad der mødte Ekstra Bladet, da de tirsdag formiddag trådte ind på Sukkertoppen Gymnasium i Valby i København.

Specielt én klasse kan tillade sig at være ekstra glade for studenterhuen. 3. D kan nemlig ende gymnasietiden med et usædvanligt højt karaktergennemsnit.

Før sidste runde med eksamener ligger gennemsnittet for HTX-klassen på 10. Et gennemsnit der ikke er set før.

- Her har de virkelig gjort noget ekstraordinært. Vi har et højt gennemsnit taget i betragtning, hvor mange elever der er på skolen, men ikke i den skala der. De er exceptionelt dygtige, fortæller Sukkertoppens rektor, Anne Birgitte Lieberkind.

- De er gode ved hinanden og trækker hinanden op. De er også gode socialt. De er rigtig gode til at feste, så de kan det hele, siger hun.

3. D er ikke kun gode i skolen. De er gode socialt, hvor flere af klassens elever sidder i skolens festudvalg. Det fortæller rektor Anne Birgitte Lieberkind

Superstudent i superklasse

Victor Boesen går i 3. D og er en af dem, der har overstået sidste eksamen og fået en studenterhue på hovedet.

Han forlader gymnasiet og studieretningen med Kemi A, Matematik A og Fysik, som han har forhøjet til A-niveau, med et karaktergennemsnit på over 12.

- Jeg ender nok på 12,3 i snit med min A-fags-bonus. Jeg er rigtig glad. Det er en lidt mærkelig følelse at være færdig efter så lang tid, siger Victor Boesen, da Ekstra Bladet fanger ham, efter han har fejret studenterhuen, som der også står 12 i, med familie og venner.

Victor Boesen skal ud og løbe efter studentervognen, når klassen skal afsted fredag. Han fik et 12-tal i sin afsluttende eksamen. Foto: Henning Hjorth

Han tror også, at klassens høje gennemsnit skyldes deres gode sammenhold.

- Langt hen ad vejen er det nok, fordi vi har haft et rigtig godt sammenhold og har været gode til at hjælpe hinanden i klassen. Det tror jeg, vores karaktergennemsnit afspejler

Victor Boesen understreger, at selvom de i næsten halvdelen af deres tid på gymnasiet har været hjemsendt, har fællesskabet været med til at holde gejsten oppe.

Varieret undervisning

Lærerne har ifølge Victor Boesen været gode til at variere onlineundervisningen, og det har også været med til at give ekstra motivation til dagene hjemme på værelset.

- Vi har haft nogle rigtig gode lærere gennem årene. De har lagt utrolig meget arbejde i at lave videoer til vores onlineundervisning, så jeg føler ikke, at jeg er gået glip af så meget læring, siger han.

Anne Birgitte Liberkind taler med Victor Boesen og hans familie. Foto: Henning Hjorth

Det er rektor Anne Birgitte Lieberkind enig i.

- Mange lærere har lavet podcast og sendt eleverne ud på en gåtur, så de får en anden slags undervisning end bare at sidde på deres værelse.

Det var sågar eleverne, der hjalp lærerne ind i onlineuniverset, fortæller hun.

- I første omgang var vi på Discord (bruges ofte til at kommunikere under gaming, red.). Der har vi en fordel i, at vi har mange it-kyndige elever på skolen. Det var faktisk dem, der hjalp lærerne ind i det rum, siger Anne Birgitte Lieberkind.

Studentergilde efter studentergilde

Selvom Victor Boesen lige skal komme sig over, at han nu er færdig med gymnasiet, så glæder han sig til de kommende uger.

- Jeg har mit eget studentergilde i dag, to i morgen, vogntur fredag, og så er der jo også studentergilder efter det. Ugen skal fejres, og jeg glæder mig, siger han med et stort smil.

Resten af 3. D bliver færdige i løbet af onsdag, hvor klassens endelige gennemsnit kan regnes ud.

Det blev Victors Boesens mor, der fik æren af at sætte huen på. Foto: Henning Hjorth

