Dansk swingerklub er en af Europas bedste

15 personers bad, tantratempel, stort udendørs bassin og en gratis salatbar.

Det er bare nogle af de ting, som har skaffet swingerklubben Tucan Erotic Night Club nord for Kolding en goldstar hos det internationale site secretswingerlust.com.

Tucan Erotic Night Club. Der er plads til 250 mennesker i swingerklubben, og klubben har blandt andet et udendørs bassin og tantratempel. Foto: Joachim Adrian

Største swingerklub

Tucan Club er den første swingerklub i Danmark, der får æren af at få tildelt en goldstar. Det fortæller ejer af Tucan Club Torben Nielsen.

- Det er kun to eller tre klubber i Europa, som har fået en goldstar, fortæller Torben.

Ifølge ham er Tucan Club den største swingerklub i Norden, og de er faktisk før blevet tildelt en silverstar af secretswingerlust.

Og selvom Tucan Club har mange særlige tilbud til deres gæster, så slår Torben Nielsen alligevel fast, at det ikke nødvendigvis er luksus.

- Men vi ligger selvfølgelig i den dyre ende. Du betaler også mere for en Mercedes end en Toyota. Man får mere for pengene her.

Tucan swingerklub. Du får noget for pengene ved Tucan swingerklub, hvor prisen ligger lidt i den høje ende i forhold til andre swingerklubber. Torben og hans kone Mie Nielsen ejer swingerklubben, og sammen har de brugt nedlukningen på at forbedre klubben. Foto: Joachim Adrian

Succes på mange måder

Torben og hans kone Mie Nielsen har brugt corona-nedlukningen på at forbedre klubben, som kan rumme op til 250 mennesker. Og når man kan kalde sig Nordens største swingerklub og har fået tildelt en goldstar af secretswingerlust, skulle man tro, at det kunne få selv den mest ydmyge jyde til at svælge i sin egen succes.

Men ikke Torben Nielsen.

- Succes kan man jo måle på mange måder, og der er jo mange fine klubber i Danmark.