Dansk tæppehandler ramt af Trumps sanktioner

Amerikanske sanktioner mod Iran betyder, at Jyske Banks kunder må stoppe handel med Iran. Det får konsekvenser for en tæppehandler i Aarhus

Det bliver ikke længere nemt at få fingrene i ægte tæpper.

USA's præsident, Donald Trump, indførte her til morgen kl. 06 dansk tid en række sanktioner mod Iran. Det sker efter, at Trump for tre måneder siden trak USA ud af atomaftalen. Sanktionerne vil ifølge præsident Trump sætte den iranske regering under ’maksimalt pres’, skriver nyhedsbureauet AP.

Tæppehandler ramt

Herhjemme kan tæppehandler Said Dayyani, der er indehaver af House of Persia i Aarhus, allerede mærke sanktionerne.

I sidste uge modtog han et brev fra Jyske Bank. Her oplyste de, at de på grund af sanktionerne ikke længere ville tilbyde ham at modtage betalinger fra handel med Iran. Det betyder, at Said Dayyani må gå til usikre vekselerer, når han skal importere persiske tæpper. Han har hverken råd eller lyst til at gå på 'det sorte marked'.

- Jeg er bare en uskyldig forretningsmand, siger han.

Said Dayyani kom fra Iran til Danmark i 1968. Herefter fandt han arbejde som karl på en gård. Han startede sin tæppeforretning fem år senere, efter at han i en periode havde forsøgt sig med ingeniørstudiet. Da konen blev gravid, var han var for stolt til at lade hende forsøge familien.

Han har ikke planer om at sætte priserne på tæpperne op, men tæpperne bliver ifølge den gamle fagmand sværere at få hjem. Det seneste tæppe solgte han i lørdags, men der er heldigvis stadig en hel del på lageret.

- Men de gode gamle tæpper bliver dyrere og sværere at få hjem, siger han.

Om familien i Iran fortæller han, at de er meget anspændte på grund af landets svære økonomiske og politiske situation.

Spoler tiden tilbage

Hos Jyske Bank bekræfter funktionsdirektør, Claus Birn Jensen, at de ikke længere kan hjælpe deres kunder med betalinger til og fra Iran. De er tvunget til at stoppe forretninger med Iran, fordi amerikanske firmaer, der handler med Jyske Bank, ellers blive ramt af sanktionerne.

- Vi har spolet tiden tilbage til før atomaftalen, siger han og tilføjer, at Jyske Bank afventer betydningen af det kommende modsvar fra EU.

Siden Trumps varsel om sanktionerne har banken arbejdet på at få afviklet handlen med Iran. 4. november træder anden runde af sanktionerne ifølge planerne i kraft, og de vil ramme Irans vigtigste eksportvare, olie, skriver ritzau.

Nu håber Said Dayyani, at Trump taber midtvejsvalget, og at EU indfører et modsvar til sanktionerne, så han igen kan bruge Jyske Bank til at gennemføre betalingerne.

- Jeg vil gerne blive ved med at importere tæpper på ærlig vis, siger han.

USA's sanktioner træder i kraft