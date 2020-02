Dansk teater med millionunderskud: Fyrer hver fjerde medarbejder

Fredericia Teater har netop taget afsked med 18 medarbejdere.

Det sker efter et stort millionunderskud i 2019 i omegnen af 20 millioner kroner. Det skriver Fredericia Dagblad.

Underskuddet kommer især på grund af et svigtende billetsalg.

Teatret havde i 2019 to storsatninger i form af forestillingerne 'Prinsen af Egypten' og 'Tarzan', men her levede billetsalget ikke op til forventningerne, på trods af at førstnævnte forestilling blev opført på Det Kongelige Teater i København.

Bestyrelsesformand Gitte Lillelund Bech erkender, at man i ledelsen har været for naive, da der blev lagt budget for 2019.

- Underskuddet bliver i omegnen af 20 millioner kroner for 2019. Grunden er, at billetsalget ikke levede op til forventningerne. Jeg kan konstatere, at bestyrelsen og direktion har været for optimistiske, da de lagde budget. Vi er nu nødt til at skære helt ind til benet på teatret.

Der er tale om 12 fastansatte og seks deltidsansatte, som nu mister jobbet.

