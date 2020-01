Dansk tegning af virusplettet Kina-flag går verden rundt

Det får opmærksomhed flere steder i verden, at den danske avis Jyllands-Posten er havnet i en ophedet strid med Kina.

Således skriver flere internationale medier tirsdag om Kinas hårde kritik af en satirisk tegning bragt i avisen mandag.

Tegningen forestiller det røde kinesiske flag, hvor de traditionelle gule stjerner er erstattet af illustrationer af coronavirus. Et udbrud af virusset har hidtil kostet over 100 mennesker livet i Kina.

Tegningen er ikke faldet i god jord hos Kina, der gennem den kinesiske ambassade i Danmark har forlangt en undskyldning fra Jyllands-Posten.

Og det har trukket globale overskrifter.

De store internationale nyhedsbureauer AFP, AP, Bloomberg og Reuters har alle omtalt sagen i løbet af tirsdagen. Det samme har det svenske nyhedsbureau TT og det norske nyhedsbureau NTB.

Reuters nævner blandt andet Muhammedkrisen fra 2005 i dets historie:

- I 2005 offentliggjorde Jyllands-Posten satiriske tegninger af profeten Muhammed, hvilket skabte stor vrede i hele det muslimske samfund.

Også NTB nævner Muhammedkrisen, der blev udløst, da Jyllands-Posten bad 12 tegnere om at illustrere profeten Muhammed.

- Avisen er blandt andet kendt for publiceringen i 2005 af de såkaldte Muhammedkarikaturer, som udløste protester fra muslimske lande, voldshandlinger og krav om undskyldninger, skriver NTB.

Blandt de øvrige globale medier, der nævner den verserende sag, er de amerikanske politiske medier Politico og The Hill. Også russiske RT og den europæiske tv-station Euronews nævner tegningen.

Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe, afviser at undskylde til Kina.

- Vi kan ikke komme med en undskyldning for noget, vi ikke mener, er forkert. Vi har ingen intention om at nedgøre eller håne, og det synes vi, heller ikke, at tegningen gør, siger chefredaktøren.