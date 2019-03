Dansk tøjkæde konkurs: Lukker 22 butikker

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det danske tøjfirma Solo Company, der driver kæderne Solo Concept og Cha Cha, gik for to uger siden konkurs.

Siden da har det været uvist hvor mange af kædernes butikker, der ville overleve.

Nu skriver Jydske Vestkysten, at 22 af kædernes 26 butikker drejer nøglen om.

Da hver enkelt butik er ejet af et datterselskab under Solo Company, har det været usikkert, hvad er skulle ske med butikkerne i kølvandet på moderselskabets konkurs.

Butikkerne i Skagen, Skive, Aalborg og Haderslev lever videre, mens resten af Solo Companys butikker blev lukket fredag morgen.

- Der var ikke penge til at udbetale løn til personalet, siger kurator i boet, advokat Søren Christensen Volder fra advokatselskabet Bech-Bruun til Jydske Vestkysten.

Kuratoren fortæller, at det er blevet vurderet, at det ikke var ansvarligt at drive butikkerne videre, når der ikke kunne udbetales løn.

Al håb er dog ikke opgivet for de lukkede Solo Company-butikker.

- Vi forsøger at få andre til at videreføre butikkerne. Det bliver sådan, at man ikke behøver at overtage den gæld, der er i datterselskabet, for at overtage butikken, siger Søren Christensen Volder til Jydske Vestkysten.