Dansk tøjmærke konkurs

Det danske tøjmærke Schormand er gået konkurs.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Ifølge Finans erklærede Sø- og Handelsretten i sidste uge virksomheden bag tøjmærket Schormand ApS konkurs, da virksomhedens kreditorer mistede tålmodigheden med det danske firma.

- Det er et tøjmærke, som har haft store ambitioner og planer. Desværre lykkedes det ikke virksomheden at nå de budgetterede omsætningstal eller at få nye investorer ind i 2017. Da virksomheden så ikke kunne få udvidet sine kreditfaciliteter hos långiverne, løb virksomheden tør for likviditet, siger konkursboets kurator Nicolai Dyhr fra Horten Advokatpartnerselskab til Finans.

Millionunderskud

Schormand blev stiftet i 2013 og ville konkurrere med etablerede tøjmærker som Hugo Boss og Tiger of Sweden.

Men virksomhedens regnskaber viser, at det aldrig lykkedes det danske tøjmærke at finde et stabilt økonomisk fundament.

Således leverede virksomheden i det seneste regnskabsår et underskud efter skat på knap 2 millioner kroner.

Landsholdet med problem

Schormand leverede blandt andet habitter til det danske fodboldlandshold, der nu skal ud at finde sig en ny tøjsponsor før sommerens VM-slutrunde.

Ifølge Finans fik Schormand ellers en kapitalindsprøjtning for halvandet år siden, da fire tidligere Pandora-chefer smed penge i projektet.

De fire tidligere Pandora-bosser smed hver et millionbeløb et virksomheden og fik til gengæld 10 procent af ejerandelen.

Kuratoren arbejder nu på at finde købere til Schormands aktiviteter.