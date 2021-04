Dansk top-terrorists kone og barn er forsvundet fra berygtet fangelejr i Syrien

Det er ifølge DR lykkedes hustruen til en dansk top-terrorist at flygte fra al-Hol-lejren i Syrien og tage sine to børn med

Hustruen og et barn til den danske IS-terrorist Basil Hassan er forsvundet fra den berygtede fangelejr al-Hol i Syrien.

Det fremgår af fortrolige dokumenter fra lejren, som DR Nyheder er i besiddelse af.

Den i dag 24-årige Ojone Igala fra Holland fik i april 2017 en datter med sin danske mand, Basil Hassan. Foruden datteren havde hun en lille søn.

Alle tre har været tilbageholdt i fangelejren siden 2019, men er ifølge kilder, DR Nyheder har talt med, lykkedes med at flygte ud af lejren ved hjælp af kvindens netværk og menneskesmuglere i og omkring lejren.

Se video fra al-Hol-lejren her

Mistænkt for dansker-attentat: Hjalp med at planlægge Paris-blodbad

Datteren har dansk indfødsret, men er ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke et af de 19 børn, den aktuelle debat handler om, og som Folketinget i disse uger diskuterer, hvorvidt man skal hente hjem eller ej.

Eftersøgt internationalt

Basil Hassan regnes for at være en af Vestens mest eftersøgte IS-terrorister og har ifølge USA's udenrigsministerium haft en ledende rolle hos Islamisk Stat..

Han blev i 2017 meldt dræbt, men det er aldrig blevet bekræftet fra officielt hold.

Dansk-libaneseren er mistænkt for at have forsøgt at slå forfatter Lars Hedegaard ihjel i 2013 og har siden da været efterlyst internationalt.

Basil Hassan menes desuden at have været med til at planlægge terrorangrebet i Paris, der kostede 130 mennesker livet i 2015.

Kontaktede familie i Danmark

I 2017 kontaktede Ojone Igala Basil Hassans danske familie og fortalte, at deres søn og bror var død i kamp.

Selv fik hun nyheden om hans død via en besked på hendes telefon, har Ojone Igala ifølge Ritzau tidligere fortalt.

Også et libanesisk medie har skrevet, at Basil Hassan blev dræbt tæt på grænsen mellem Syrien og Libanon i efteråret 2017.

Sat på hollandsk liste

Ojone Igala tilsluttede sig Islamisk Stat i 2014, da hun var teenager. Sidste år placerede Holland kvinden på en liste over personer, der er under sanktioner som følge af deres forbindelse til terrororganisationer.

Af listen fremgår det, at Igala er født 28. juni 1996 i Wageningen.

Hvor den hollandske kvinde og hendes børn er flygtet hen, er uvist.

Og det er meget bekymrende, mener Jason Blazakis, leder af Center for Terrorisme, Ekstremisme og Terrorbekæmpelse ved Middlebury Institute i USA.

- Det er ekstremt bekymrende, at hun på magisk vis er forsvundet. Hun kan sagtens have adgang til kontakter, som Hassan også havde. Og det er – desværre – ikke første gang, jeg hører om tidligere IS-koner, der smugles ud af fangelejrene, siger Blazakis til DR Nyheder.

