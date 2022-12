Dansk topdirektør forlader SAS

Den danske driftsdirektør i SAS, Simon Pauck Hansen, forlader SAS efter 26 år i virksomheden.

Det skriver SAS i en pressemeddelelse.

Det fremgår ikke, hvorfor han vælger at forlade virksomheden, til gengæld får han flotte ord med på vejen fra administrerende direktør, Anko van der Werff.

- Simon Pauck Hansen har ydet betydelige bidrag til SAS gennem hans mangeårige dedikerede tjeneste. Vi er meget kede af, at han har valgt at forlade SAS, og jeg vil gerne personligt takke Simon for vores tætte samarbejde og hans dedikation til selskabet i min tid som CEO, siger han.

Startede som trainee

Simon Pauck Hansen siger selv, at 'det er tid til, at han overlader tøjlerne'. Derudover siger han, det har været en svær beslutning at træffe, og at luftfartsselskabet altid vil have en særlig plads hos ham.

- Jeg startede i SAS som trainee for 26 år siden, og jeg er meget taknemmelig for alle de erfaringer og muligheder, jeg har fået gennem tiden. Det har været en fantastisk rejse at være en del af selskabet og navigere gennem op- og nedture i denne meget dynamiske industri, siger han.

Han overlader driftsansvaret til svenske Mikael Wångdahl, som vil overtage positionen i januar.