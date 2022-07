Dansk topforsker fanget i 'regel-helvede': Nu har han forladt landet

Danske Mads Rønne Almassalkhi er professor og forsker i grøn energi, men lørdag måtte han og hans familie forlade Danmark og rejse tilbage til USA.

Mads' amerikanske hustru har nemlig fået afslag på at blive familliesammenført med Mads, blandt andet fordi han ikke afsluttede 1.g i Danmark for 22 år siden, men i stedet uddannede sig i USA.

Den seneste tid har familien derfor brugt på at pakke deres liv i Danmark sammen. Lørdag troppede de op i Kastrup Lufthavn, og med 10 kufferter og fem carry ons gjorde de sig klar til at boarde et fly til New York.

Ekstra Bladet fulgte familiens sidste timer på dansk jord.

- Nu har vi lært, at Danmark faktisk ikke vil os, sagde Mads Rønne kort inden, han og familien skulle boarde.

Fra drøm til mareridt

Mads Rønne er født i Danmark. Hans far var ingeniør, og hans mor var dansklærer. Da moderen døde, besluttede Mads' far sig for at flytte familien til USA.

Mads var 16 år og lige begyndt i 1.g, og i stedet for den danske studentereksamen tog han sin studentereksamen i USA.

Her mødte han i 2004 Brittany Almassalkhi. De giftede sig og fik tre børn, der alle har dobbelt statsborgerskab og taler flydende dansk.

Brittany Almassalkhi har en Master of Science i kemi, men har siden 2010 gået hjemme for at passe børnene. Det har familien haft råd til.

Mads Rønne er uddannet ingeniør og associate professor med speciale i bæredygtig energi. Han har en ph.d. og er ansat som professor på University of Vermont.

Og det var netop i dette job, at han fik mulighed for at blive gæsteprofessor på DTU og Aalborg Universitet og dermed rejse til Danmark med sin familie i august sidste år.

- Min tanke var, at det her år i Danmark skulle overbevise min kone om, at Danmark er et land, vi kunne have en fremtid i.

- Men de fremtidsmuligheder blev meget hurtigt mindre en drøm og mere et slags mareridt, fortæller Mads Rønne.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Børnene var faldet godt til blandt deres klassekammerater. Nu skal familien tilbage til USA. Foto: Kenneth Meyer

Hvor er fornuften?

Brittany og Mads søgte om familiesammenføring, så Brittany kunne få ophold i Danmark sammen med resten af familien.

Men blandt andet Mads' uafsluttede første år af gymnasiet skulle vise sig at være til stor hinder.

For at få familiesammenføring skal man nemlig til sammen opfylde minimum fire ud af seks såkaldte 'integrationskrav'.

Et af kravene er, at ægtefællen - i dette tilfælde Mads - skal have været under uddannelse i Danmark i minimum seks år, hvoraf ét af dem skal være et års sammenhængende uddannelse, der ikke er grundskole eller 10. klasse.

Eftersom Mads ikke afsluttede 1.g i Danmark, opfylder parret altså kun tre krav.

- Fordi jeg aldrig blev færdig med 1.g, er jeg ikke en god nok dansker til at få lov til at have min kone med 22 år senere, siger Mads Rønne.

- Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig som 16-årig, at jeg ville miste mine fremtidsmuligheder i Danmark.

Afslaget får Mads Rønne til at føle sig som andenrangs-statsborger.

- Den danske stat har direkte sagt til os, at jeg er en 'ét points-dansker', fordi jeg kun opfylder ét af integrationskravene, siger han.

- Vi taler om fire til fem måneder i 1.g for 22 år siden, der nu bliver brugt som begrundelse for, at min kone ikke kan være sammen med sin familie her i Danmark. Hvordan er det fornuftigt?

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Vi troede, der ville være noget fornuft, siger Mads Rønne. Foto: Kenneth Meyer

Intet hensyn til børnene

Mads Rønne havde troet, at hensynet til, at deres tre børn kunne blive sammen med deres mor, ville være en formildende omstændighed i familiens sag.

Men i begrundelsen for afslaget, som Ekstra Bladet har læst, skriver Udlændingestyrelsen, at børnene ikke har en stor nok selvstændig tilknytning til Danmark til, 'at de almindelige krav for familiesammenføring skal fraviges'.

- Jeg er allermest overrasket over, at afslaget totalt negligerer, at vi har børn, selvom de går i skole i Danmark, taler dansk og er danske statsborgere, siger Mads Rønne.

Specielt børnene er ellers blevet enormt glade for Danmark, tilføjer han:

- De har det utroligt godt, og de kommer til at savne en hel masse venner.

- Min 11-årige datter har fået hel masse breve fra sine klassekammerater, og min niårige dreng har fået et par afskedsgaver fra venner og et utroligt flot brev fra en lærer. Det har været en oplevelse, vi aldrig glemmer.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Eventyret i Danmark er slut for nu. Blandt andet på grund af Mads' arbejde er det uvist, om familien vender tilbage, hvis de skulle få medhold i deres klage. Her ses Mads med sin ven Ben Schenkel . Foto: Kenneth Meyer

Usikker fremtid

Blandt andre Ekstra Bladet har de seneste år sat fokus på, hvordan de strikse regler for familiesammenføring sommetider rammer fuldstændig skævt.

Det fik i begyndelsen af året daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at nedsætte en gruppe bestående af blandt andet juridiske eksperter og repræsentanter fra interesseorganisationer med formålet at afklare, om reglerne fungerer efter hensigten.

Gruppens arbejde skulle efter planen være afsluttet i foråret, men det er endnu uvist, hvad den er nået frem til. I mellemtiden får familier som Mads' stadig den kolde skulder af Danmark.

Han og hustruen har indsendt en klage til Udlændingenævnet. Der kan dog gå over et år, før de får svar, og der er for store udgifter forbundet med at blive i Danmark, når fremtiden ser så usikker ud.

- Eksperter og advokater har fortalt os, at chancen for at få medhold er utroligt lav, fordi integrationskravene gør det meget nemt at afvise en familie som vores, siger Mads Rønne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsministeren. Dette har ikke været muligt inden deadline.