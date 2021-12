Dansk topforsker med opsigtsvækkende omikron-teori

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det kan ikke udelukkes, at den nye omikronvariant af coronavirus er opstået i et dyr fra gnaverfamilien.

Sådan lyder den iøjnefaldende hypotese fra en af USA's førende virologer, som Berlingske har beskrevet.

Danskfødte Kristian G. Andersen, der er professor og virolog ved det amerikanske Scripps Research Institute i Californien, kaster lys over sin teori i en længere og yderst detaljeret tråd på Twitter.

Kristian G. Andersen er blandt USA's topforskere inden for blandt andet mikrobiologi. Foto: Department of Immunology and Microbiology California Campus

Opstået i gnavere?

Den danske virolog skriver her, at han ikke vil udelukke, at den nye og særdeles smitsomme coronavariant omikron kan være opstået i en såkaldt 'omvendt zoonose'.

Det vil sige, at omikron kan være opstået i dyr 'som gnavere', hvor den har muteret sig mange gange for derefter at have spredt sig til mennesker.

'Jeg hælder svagt til omvendt zoonose af flere årsager', skriver Kristian G. Andersen blandt andet.

En velkendt teori er, at omikron kan være opstået i en patient med svækket immunforsvar, ligesom eksempelvis er formodningen ved betavarianten, som menes at være opstået i en sydafrikansk hiv-patient.

Men den køber den danske forsker ikke.

'Grundstammen (hovedklyngen af de mange mutationer i omikron, red.) er gammel, og uopdaget cirkulation hos immunsvækkede patienter så længe virker usandsynligt', skriver Kristian G. Andersen.

Desuden fremhæver han, at corona er en generel virus, som vi før har set eksempler på, har spredt sig fra mennesker til dyr og tilbage til mennesker.

'Som for eksempel mink. Flere af mutationerne i omikron er blevet observeret i dyr, inklusiv gnavere', skriver topforskeren videre.

Teorien om, at varianten kunne stamme fra en sydafrikansk hiv-patient blev fremført i slutningen af november i Science Media Center af professor Francois Balloux fra UCL Genetics Institute.

Flere teorier

Både zoonose og omvendt zoonose er ifølge Kristian G. Andersen blot nogle af de teorier om omikrons oprindelse, som er i spil.

'Vi tror, at grundstammen som ledte til omikron knækkede af fra den oprindelige virusstamme for lang tid siden. Omikron er ung, men den har allerede spredt sig i store dele af Afrika. Så hvordan opstod omikron?, spørger han i et tweet.

Her lægger han efterfølgende tre hypoteser på bordet. Den kan enten være opstået gennem uopdaget cirkulation, i en immunsvækket patient eller i et dyrereservoir.

Ung variant

Professoren skriver i et opfølgende tweet, at grundstammen til omikron kan være skabt allerede i midten af 2020, selvom selve virusvarianten, som lige nu spreder sig over hele verden, er meget yngre.

'Hvor længe har omikron cirkuleret hos mennesker? Vi kan estimere det baseret på diversiteten i prøver, og de fleste estimater lander på i midten af ​​oktober (med stor usikkerhed), så vi mener, at den er relativ ung', skriver Kristian G. Andersen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra den danske forsker.