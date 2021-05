Dansk topforsker: Virus kan være undsluppet fra kinesisk laboratorium

Slap coronavirus ud fra et laboratorium i den kinesiske millionby Wuhan?

Presset stiger disse dage på Kina, efter at USA's præsident Joe Biden har bedt den amerikanske efterretningstjeneste om at undersøge virussens oprindelse med særligt fokus på Wuhan Institute of Virology.

WHO besøgte i vinteren 2021 instituttet i Wuhan og konkluderede efterfølgende, at virussen ikke kunne stamme derfra. Det har efterfølgende fået sønderlemmende kritik.

Det er nemlig ikke usandsynligt, at den verdensomspændende coronapandemi skyldes et udslip fra laboratoriet, mener dansk topforsker.

WHO's konklusion efter undersøgelsen af coronavirussens oprindelse i Wuhan møder skarp kritik. Foto: Thmoas Peter/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan der i månederne op til pandemiens begyndelse i december 2019 blev forsket massivt i at udvikle coronavirusser og teste dem på menneskeceller på Wuhan Institute of Virology.

Og her har sikkerheden ikke været i top, mener Rasmus Nielsen, der er professor i integrativ biologi ved det anerkendte Berkeley University of California:

- Vi ved, at der historisk set har været udslip af virusser mange gange. Vi har nu også lært, at de forsøg, de lavede i Wuhan, hvor de genmanipulerede coronavirusser og testede deres effekt på menneskeceller, var gjort i et såkaldt BSL2-laboratorie. Det er et laboratorie med meget begrænsede sikkerhedsforanstaltninger. Så det er bestemt ikke usandsynligt, at der kunne have være et udslip.

Rasmus Nielsen og 17 andre topforskere opfordrede tidligere i maj i en fælles erklæring i tidsskriftet Science til en grundig undersøgelse af coronavirussens oprindelse.

Politisk udtalelse

Han giver ikke meget for WHO's konklusion.

- Det er en politisk udtalelse, som ikke er videnskabeligt begrundet. WHO-rapporten indeholder jo kun de elementer, som den kinesiske regering kunne godkende. Og den indeholder ikke en undersøgelse af teorien om et laboratorielæk. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen sammenhængende videnskabelige argumenter, der kan udelukke et laboratorielæk, siger han.

Den danske professor rejser samtidig kritik af, at WHO kun bruger fire sider ud af 313 på at afvise teorien om et laboratorielæk.

- De fire sider er en meget bombastisk udtalelse fra Wuhan Institute of Virology, hvor de begrunder, hvorfor de ikke mener, det kunne være et udslip fra dem, lyder det til Ekstra Bladet.

USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo har før rejst spørgsmål ved virussens oprindelse:

Syge forskere

I denne uge er det kommet frem i en amerikansk efterretningsrapport, at tre forskere fra instituttet i Wuhan allerede i november 2019 var så syge med 'coronasymptomer', at de var nødt til at opsøge lægehjælp på et sygehus.

I alt har 14 lande - herunder Danmark - rejst skarp kritik af Kina, som, de mener, har tilbageholdt vigtige informationer i forbindelse med besøget i Wuhan.

Den kritik er Rasmus Nielsen enig i.

- Helt tilbage i marts 2020 blev det gjort mine egne samarbejdspartnere i Kina forbudt at arbejde på virussens oprindelse. Hele Kinas tilgang har jo været baseret på streng kontrol af al information. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om det er, fordi den Kinesiske regering generelt set vil styre den fortælling, der er om covid-19, eller om det er fordi, de har noget at skjule.

Præsident Joe Biden har bedt sin efterretningstjeneste komme med en rapport om coronavirussens oprindelse inden 90 dage.