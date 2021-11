Dansk toprestaurant dropper kød

Fra 2022 vil det ikke længere være muligt at finde kød på Geraniums menu.

Den trestjernede Michelin-restaurant vil nemlig skifte hele deres menu ud, og i den anledning dropper de at have kød i deres menu.

Det skriver Berlingske, som har talt med Rasmus Kofoed, der er medejer og køkkenchef på den københavnske restaurant.

Dropper alt kød på menuen

Rasmus Kofoed fortæller blandt andet, at han mener, at det er på tide, at toprestauranten visker tavlen ren.

- Så nu har jeg besluttet, at vi dropper alt kød på menuen fra det nye år. Mest fordi jeg ikke selv spiser kød, og det jo kan være svært at overbevise andre om noget, hvis ikke man selv tror på det, siger stjernekokken til Berlingske.

Han fortæller desuden, at udskiftningen i menuen ligeledes betyder, at restaurantens signaturretter forsvinder fra menukortet. Rasmus Kofoed understreger dog, at Geraniums køkken stadig vil være til at kende.

To danske restauranter er verdens bedste

I oktober indtog Geranium en anden plads på listen over verdens 50 bedste restauranter.

Her blev restauranten kun overgået af danske Noma, som indtog første pladsen.

Det var første gang nogensinde, at to danske restauranter har taget de to topplaceringer.