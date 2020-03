Dansk udgangsforbud kræver kreativ lovfortolkning eller ny lov

Flere lande i Europa har valgt at indføre et decideret udgangsforbud for borgerne for at mindske spredningen af coronavirus.

Så langt er myndigheder i Danmark ikke gået, selv om der er taget markante skridt i kampen mod det smitsomme virus herhjemme.

I denne uge er en hastelov trådt i kraft, som giver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) en række vidtgående beføjelser. Men beføjelserne rækker ikke til at indføre et udgangsforbud, skulle ministeren finde det nødvendigt.

Det vurderer juraprofessor ved Københavns Universitet Kristian Cedervall Lauta, der beskæftiger sig med katastroferet.

- Det er svært at se, at de ændringer, man har lavet, skulle give mulighed for det.

- Der er stadig mulighed for, at man kan lukke et bestemt område af og indføre restriktioner inden for det. Men at udstrække det til hele landet ville være kontroversielt, siger han.

Som Kristian Cedervall Lauta er inde på, er der måske et lille smuthul i loven, der potentielt kan bruges til at indføre udgangsforbud. Men det er yderst usandsynligt.

- Hvis man kigger kreativt på det, skulle man fortolke hele Danmark som ét område, som loven omtaler. Loven giver en mulighed for at isolere et område og afskære adgangen til og fra det område.

- Men jeg vil sige, at man skulle være mere end almindeligt kreativ, siger Kristian Cedervall Lauta.

Dermed kræver et udgangsforbud - skulle det komme dertil - at ministeren får hjemmel til det i Folketinget.

Italien, Frankrig og Belgien er blandt de lande i Europa, der har indført udgangsforbud.

De hidtidige foranstaltninger, der er taget i Danmark, er allerede historiske. Det fortæller Jens Elo Rytter, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

Han vurderer, at et eventuelt udgangsforbud i Danmark vil være på kant med menneskerettighederne.

- Det vil være et meget, meget voldsomt skridt yderligere i forhold til at begrænse danskernes personlige frihed, hvis man de facto frihedsberøver hele den danske befolkning for at begrænse den her smittespredning.

- Der skal man kunne påvise, at det er nødvendigt og proportionalt at tage et så vidtgående skridt. Ellers vil det være i strid med menneskerettighederne, siger Jens Elo Rytter.

Hidtil har myndighederne blandt andet lukket skoler og dagtilbud. Desuden er forsamlinger over ti personer blevet forbudt.