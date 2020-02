Dansk ulvedræber hyldet med medalje

- Vi giver ham en medalje, fordi han turde gøre det.

Sådan lyder det fra Karl Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Ulvefrit Danmark.

Foreningen har startet en landsdækkende indsamling til fordel for Mourits Troldtoft, som i september 2019 blev dømt for ulovligt at skyde og dræbe en ulv i Vestjylland.

- Vi samler ind til at forsøde hans tilværelse en lille smule, for der er ingen tvivl om, at familien har været utroligt meget ubehageligt igennem med blandt andet trusler, siger Karl Nielsen til DR P4 Midt & Vest.

Gave og guld

Foreningen vil gerne give Mourits Troldtoft en gavecheck og en guldmedalje.

Med mulighed for at donere penge til formålet flere steder ville foreningen snart kunne få samlet en god slat penge, tænkte Karl Nielsen. Det var muligt at donere både via Facebook, indsamlingssitet Caremaker.dk, på Ulvefrit Danmarks egen hjemmeside og desuden via et par indsamlingsbøsser rundt omkring i Ulfborg by.

Men indsamlingen blev ikke modtaget godt af alle.

Kort efter, at den var sat i værks på Facebook og Caremaker.dk, lukkede begge aktører indsamlingen igen.

Uacceptabelt

Det er foreningen Ulvetid, som er holdningsmæssig modpol til Ulvefrit Danmark, der har haft en finger med i spillet.

- Vi mener, at det er fuldstændigt uacceptabelt, at man starter en indsamling til en, som faktisk er dømt for at have begået en kriminalitet mod naturen, siger formand Esther Holzendorff til DR P4 Midt & Vest.

Men indsamlingen til ære for Mourits Troldtoft er lovlig. Den er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Man må nemlig gerne samle ind til en, der allerede er dømt for noget ulovligt - og hvor handlingen altså er afsluttet, siger formand for Indsamlingsnævnet Christian Lundblad.

- Hvis man derimod støtter noget, der er på vej til at blive begået som ulovlighed, må man ikke samle ind. Men de har ikke samlet ind til, at han kan købe gevær eller patroner, forklarer han.

DR har adskillige gange forsøgt at få en forklaring fra Caremaker og Facebook på, hvorfor de har lukket indsamlingen, men det er ikke lykkedes.

Ikke usædvanligt

Ifølge Christian Loiborg, redaktør for sociale medier i DR, er det ikke usædvanligt, at Facebook fjerner indhold.

I den konkrete sag har Facebook formentlig vurderet, at der er overtrådt nogle af de fællesskabsregler, de har og selv definerer.

- Facebook har rigtig mange regler. Blandt andet er de ikke så glade for, når man hylder kriminalitet, og det er jo en kriminel handling, han er blevet dømt for det. Jeg vil skyde på, at det sådan nogle motiver, de går ind og tolker på, siger Christian Loiborg.

Selvom indsamlingen er lovlig, er det kun Facebook selv, der bestemmer, hvad der må være på platformen, siger redaktøren.

- Jeg tror ikke, at Facebook forholder sig til, hvad det danske indsamlingsnævn siger eller ikke siger.

Indsamlingen har delt vandene i lokalsamfundet i Ulfborg.

Samler ind

Isenkræmmer John Sørensen har en indsamlingsbøsse stående på disken i sin butik i Ulfborg.

'Medalje og check til Mourits Troldtoft' står der på den.

- Min kone og jeg har haft forretningen i 44 år, og vi har aldrig sagt nej til nogen, så der har været rigtig mange indsamlingsbøsser her, siger John Sørensen til DR P4 Midt & Vest.

Ifølge isenkræmmeren tænkte han ikke videre over, hvad det var, der blev samlet ind til, da han sagde ja.

Men det vil han gøre fremover, understreger han.

- Jeg skal lige love for, at der har været ravage, siden den blev hængt op. Det er helt grotesk, hvad jeg har hørt - om hvad jeg er for en slem fyr, fordi jeg har sat den op, siger John Sørensen.

Han har fået knap 100 henvendelser, efter indsamlingsbøssen fik sin plads på disken.

- Alle sammen negative, undtagen nogle få, som har puttet penge i bøssen, siger John Sørensen.

Går ud over forretningen

Risikerer du, at det går ud over forretningen?

- Det har det allerede gjort. På vores facebookside havde vi fem stjerner indtil i mandags. Jeg tror ikke engang, at vi har en enkelt tilbage nu - så mange har der været inde og sige noget negativt om firmaet her.

Mourits Troldtoft selv er glad for den opbakning, som indsamlingen er et billede på.

- Det viser, at andre tænker, som jeg gør. Det viser, at jeg ikke er ude på et eller andet overdrev, hvor jeg var den eneste, der synes, at det var ubehageligt. Der er mange, der har givet udtryk for, at det var det, der trængte til at blive gjort, siger han til DR P4 Midt & Vest.

Trods modgang vælger foreningen Ulvefrit Danmark at fortsætte indsamlingen via deres egen hjemmeside og de fysiske indsamlingsbøsser i byen.