Dansk undersøgelse af mundbind: Her er status

Mens danskerne nu skal til at bære mundbind i alle offentlige transportmidler, venter vi stadig på at få konklusionen på den danske undersøgelse af mundbindenes effekt, der blev sat i gang i april og blev støttet af Salling Group.

Ekstra Bladet har talt med en af lægerne, der står bag undersøgelsen, Professor og overlæge ved Rigshospitalet Henning Bundgaard.

Han siger, at resultaterne og konklusionen lige nu er ved at blive vurderet af kolleger rundt om i verden, og at de tidligst bliver offentliggjort om nogle uger.

- Det praktiske ved undersøgelsen er gennemført. Vi har skrevet en videnskabelig artikel til et medicinsk tidsskrift og afventer nu svar på, om den kan optages, siger Henning Bundgaard til Ekstra Bladet.

Han kan derfor ikke løfte sløret for, hvad forskerne er kommet frem til i undersøgelsen, hvor 6000 danskere gik med mundbind i en måned.

- Indgår jeres konklusioner allerede nu i regeringens arbejde?

- Nej, det gør det ikke.

Brostrøm ændrer forklaring: Lidt mundbind er bedre end ingen mundbind

Se også: Sundhedsminister: 104 nye smittede med coronavirus