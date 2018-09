Dansk universitet forbyder disse udklædninger: Virker som ekstrem 'overkill'

Har du oplevet noget lignende på din skole? Tip os på sms/mms 1224 (alm. sms-takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

Det er slut med at klæde sig ud som mexicaner eller indianer, hvis du skal til udklædningsfest på Københavns Universitet. Du risikerer nemlig at krænke dine medstuderende.

Det Juridiske Fakultets ledelse har i en mail til eleverne givet en kraftig anbefaling til de studerende, om ikke at klæde sig ud som mexicanere eller indianere. Det skriver Berlingske i dag.

De planlagte temaer til årets rustur, der vækkede harme hos ledelsen var blandt andet kategorier som 'Indianer', 'Ghetto', 'Mexicaner', 'White trash' og 'Church Camp'.

Studerende følte sig krænket

Det var på baggrund af konkrete klager fra studerende, der havde oplevet andre udklædningsfester som krænkende, at prodekan Stine Jørgensen, som er en del af ledelsen på det juridiske fakultet, bad tutorerne om at genoverveje deres temaer til den kommende tur.

- Vi er forpligtede til at sikre, at der ikke er nogen studerende, der oplever et miljø, som virker krænkende, uanset om det ikke har været til hensigt. Men det kan have den virkning, at nogle føler sig ydmyget eller føler sig som en del af et ubehageligt klima, siger Stine Jørgensen til Ekstra Bladet.

Påbudet møder stor kritik fra jurist og stifter af tænketanken Justitia, Jacob Mchangama. På sin facebook-profil deler han et billede af mailen og skriver:

'Det er I min optik ekstrem ”overkill”, at ledelsen på et universitets fakultet skal blande sig i, hvorvidt man må klæde sig ud til en rus-fest. Der er jo ikke ligefrem tale om overgreb mod studerende eller lignende'.

Henstillingen fra Københavns Universitet kommer i kølvandet på, at de for nyligt har revurderet deres retningslinjer og vedtaget nultolerance overfor krænkende adfærd baseret på køn, seksualitet eller etnicitet.

Det betyder også, at der vil være sanktioner for at fortælle en sjofel vittighed, som kan opfattes krænkende. Også selvom det ikke var intentionen.

Skrevet under tidspres

Stine Jørgensen ønsker ikke at udtale sig om, hvilke udklædninger der er for krænkende til Københavns Universitet, eller hvilke der er decideret forbudt. Hun indrømmer, at henstillingen blev lavet under tidspres. Det kan have betydet, at dialogen om emnet ikke har været optimal.

- Beslutningen er blevet tager under et stort tidspres, mens aktiviteterne allerede var i gang, og rusturen stod lige for døren, siger Stine Jørgensen overfor Ekstra Bladet.

- Jeg havde da ønsket, at vi havde drøftet det på forhånd. Så ville vi ikke havde været nødsaget til at handle så hurtigt, som vi gjorde. Om jeg har truffet den rigtige linje helt konkret, det tør jeg ikke sige.

Ændrede tema

De studerende valgte efter ledelsens henstilling at ændre temaerne til rusturen.

- Jeg ved ikke præcist, hvilke temaer der blev ændret, men de har lavet overvejelser efter bedste evne og ændret nogle af dem. Henstillingen er ikke gået på meget specifikke temaer, men er et påbud om, at de studerende holder for øje, at de ikke planlægger noget, der kan virke stødende for nogen.

- Kan du forstå, at man som studerende opfatter den besked, du har sendt, som et forbud eller en kraftig henstilling fra en leder mod specielle udklædninger?

- Selvfølgelig kan jeg da det. Ifølge vores retningslinjer må man ikke må lave aktiviteter, der er krænkende. Vi har jo også retningslinjer for alkohol. De arbejder jo på fakultetets vegne. Alt andet ville være uforsvarligt, siger Stine Jørgensen.

-Vil det sige, at det er forbudt at klæde sig ud som en mexicaner på Københavns Universitet, hvis det kan krænke nogen?

- Nej, eller altså... jeg vil sige, at vi har ingen konkrete regler om forbud , at man ikke må noget, men vi har nogen retningslinjer, som henstiller til, at de sociale aktiviteter holder sig indenfor Københavns Universitets retningslinjer, siger Stine Jørgensen.

- Så er det forbudt at klæde sig ud som mexicaner i forhold til København Universitets retningslinjer?

- Altså, jeg vil ikke svare på det der. Har du, hvad du skal bruge? For så vil jeg tillade mig at sige tak for interviewet, afslutter Stine Jørgensen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i nogle af de studerende, som planlagde de omtalte udklædningsfester, men ifølge Jakob Krabbe Sørensen, tutor på det Juridiske fakultet på KU, har de indgået en kollektiv aftale om udelukkende at udtale sig til Berlingske.

