Dansk USA-ambassadør stopper før tid

Udenrigsministeriet skifter til sommer ud på de ledende poster på Danmarks ambassade i USA, og det betyder blandt andet, at den nuværende ambassadør i Washington, Lone Dencker Wisborg, stopper et år før tid.

Hun har været Danmarks ambassadør i USA siden april 2019, og ambassadører udstationeres som regel i fire år, og derfor var Wisborgs hjemkomst ikke ventet før i 2023.

Ministeriet søger derfor lige nu efter en afløser for Lone Dencker Wisborg, ligesom ministeriet også har internt jobopslag ude vedrørende posten som souschef på ambassaden i Washington.

Det bekræfter Udenrigsministeriet overfor Ekstra Bladet.

'Udenrigsministeriet kan bekræfte, at chefstillingerne som ambassadør og som souschef i Washington begge indgår i det interne, årlige stillingsopslag til chefrokaden for 2022. De fleste chefstillinger er i udgangspunktet 4 år, men chefer kan søge om forkortelse og forlængelse med 1 år,' oplyser ministeriet.

Vil ikke forklare tidlig hjemkomst

Udenrigsministeriet ønsker ikke at oplyse, hvorfor Lone Dencker Wisborg har ønsket at forkorte sin udstationering som ambassadør i USA, som regnes for at være den mest prestigefyldte og betydningsfulde post i det danske diplomati.

'Udenrigsministeriet udtaler sig ikke i personalesager,' lyder det fra ministeriet.

Danmarks ambassade i Washington skal til sommer have ny ambassadør og souschef. Foto: Bob Narod

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ønsker Udenrigsministeriet at besætte stillingerne som ambassadør og souschef 1. september 2022, og eftersom andre lande ofte opererer med forskudt ansættelse af ledende poster på en ambassade, har Ekstra Bladet spurgt ministeriet, om det er normalt, at man udskifter to ledende poster på samme tid:

'Det er ikke unormalt, at der er sammenfald i skifte på to chefstillinger i en enhed,' lyder det fra ministeriet.

Flere kritisable forhold

Ekstra Bladet har gennem det seneste år beskrevet en række kritisable forhold på ambassaden i Washington, hvor Lone Dencker Wisborg har spillet en hovedrolle.

I december sidste år kom det frem, at ambassaden havde ansat Lone Dencker Wisborgs tidligere au pair som chauffør i USA, selv om kvinden ingen kvalifikationer havde, og hele ansættelsesforløbet var påfaldende, vurderede en lektor i ansættelsesret.

Sagen udviklede sig dramatisk, da en anonym medarbejdergruppe herefter krævede Lone Dencker Wisborg hjemkaldt og advarede departementschef, Lars Gert Lose, om at oplysninger ville blive lækket til pressen, hvis kravet ikke blev efterlevet.

Lone Dencker Wisborg blev imidlertid ikke hjemkaldt, og i stedet blev to lokalansatte opsagt og smidt ud af ambassaden, hvor de boede.

'Gæst i eget hus'

Ambassadør Lone Dencker Wisborg spillede også en mindre birolle i sagen om departementschef Lars Gert Lose, som i 2019 havde sin familie indlogeret på ambassaden i Washington, selv om han ikke længere arbejdede i USA.

Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, som var ambassadør i USA, inden Lone Dencker Wisborg kom til i 2019. Foto: POLFOTO

Her måtte Lone Dencker Wisborg i de første tre måneder af sin udstationering tage til takke med et gæsteværelse, fordi Lars Gert Loses kone og tre børn fortsat optog den officielle ambassadørresidens.

- Hun er gæst i sit eget hjem og hendes hjem har været optaget af forrige lejer, og de vil ikke flytte. Det har været underligt situation at være gæst i eget hjem, lød det i den forbindelse fra professor Martin Marcussen, som forsker i Danmarks diplomati.