Dansk vaccine kan vise sig overlegen

Efter alt at dømme vil alle skulle vaccineres jævnligt i mange år frem, før coronapandemien endegyldigt vil være slået ned, men den danske vaccine, der nu er meldt klar til at blive testet på mennesker, kan muligvis forlænge den tid, der går mellem stikkene.

Det vurderer professor Søren Riis Paludan, hvis laboratorium på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet har testet vaccinen, som medicinalfirmaet Bavarian Nordic står bag.

- Vi har lavet tests af prøver fra mus og aber, som er blevet vaccineret, og de resultater giver håb om og viser tegn på, at vaccinen kan give et meget kraftig beskyttende virkning mod corona, siger Søren Riis Paludan til Ekstra Bladet.

- Kun tiden vil vise det, men der er også tegn på, at vaccinen kan give en meget langvarig virkning, siger han.

Årlig vaccine

Riis Paludan konstaterer, at samfundet nok står over for den udfordring, at alle vil skulle vaccineres mod corona hvert år. Det er sandsynligt, at det vil være tilfældet i måske ti år frem, siger han.

- Det er klart, at det er en kæmpe opgave at vaccinere alle hvert eneste år, så kan man udvikle en vaccine, der har særligt lang virkning, er det naturligvis noget, der vil have meget stor betydning, siger Søren Riis Paludan.

- Der er et stort medicinsk behov for gode og langtidsvirkende vacciner.

Den danske vaccine vil tidligst være klar til brug mod slutningen af 2021, vurderer Riis Paludan ud fra den tid, det har taget andre at udvikle og få godkendt en vaccine.

Forsøg kører

Til den tid vil millioner være vaccineret med vacciner udviklet af nogle af verdens medicinalgiganter. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt den danske vaccine ikke bare vil være spildte kræfter?

- Hvis vaccinen kan noget, de andre ikke kan, så er selvfølgelig plads til den. Og ja, der er mange, der er vaccineret allerede, men der er også rigtig mange, der ikke er vaccineret, siger Søren Riis Paludan.

- Der er et kæmpe behov for vacciner i mange år frem. Og kan denne vaccine, hvad vi tror, den kan, så har den desuden en bedre beskyttende effekt mod nogle af varianterne.

- Der er indikationer på, at det er tilfældet, men det er endnu meget tidligt at sige noget endegyldigt om, idet forsøgene kører i laboratoriet, mens vi to taler sammen, siger Søren Riis Paludan.

- Der er grund til at tro, at denne vaccine har en bredspektret beskyttende effekt mod varianterne af coronavirus, men jeg understreger, at det er spekulation på nuværende tidspunkt.

