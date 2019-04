Dansk video set 20 millioner gange: Her er reaktionerne

'Man siger, at vi kommer til verden alene. Men det gør vi ikke. Fra det sekund vi kommer til verden, er vi her sammen.'

Sådan lyder det fra 11-årige danske Cathrine i Europa-Parlamentets nye film 'Vælg din fremtid', der er produceret af det danske bureau &Co og som i skrivende stund er blevet set mere end 20 millioner gange.

Reklamefilmen, hvoraf dele er filmet i Odense, er desuden blevet filmet på fødegange i Grækenland, Tjekkiet og Ungarn, og den er tekstet på 37 forskellige sprog, herunder dansk og de andre officielle EU-sprog.

En af de mange fødsler fra filmen. Foto: Frédéric Planchon/Europa-Parlamentet

Reaktionerne på filmen er stærke, når man ser på kommentarerne på f.eks. Twitter og Youtube.

De mange fødescener i filmen går rent ind - enten elsker eller hader seerne dem.

- Det er max propaganda, skriver en græker, mens en kroat fastslår:

- Jeg elsker EU.

En polsk mand ser den følelsesladede video, der er instrueret af franske Frédéric Planchon, fra den humoristiske side:

- Der er ingen fødende mænd i videoen. Det er sexistisk!

Der var også meget delte meninger, da Ekstra Bladet tog en tur til Fælledparken på Østerbro i København for at høre nogle reaktioner på på reklamefilmen, der har som hovedformål at få europærerne i stemmeboksene 26. maj.

Samlede valgdeltagelse i 2014 var 42,6 procent set henover alle EU-landene. I Danmark var den 56,32, mens den i Belgien var helt i top med 89,64 og helt i bund i Slovakiet med 13.

Rene Bühlmann, 70 år

Foto: Mogens Flindt

- Jeg er bestemt ikke ligeglad med EU. Som verden er i dag, så er man sgu nødt til at stå sammen om vores fælles værdier. Hvis man kigger tilbage på, hvad EU har gjort for almindelige mennesker, så er det jo meget. Det gælder for eksempel de europæiske arbejdsmarkedsregler, der gælder for alle medlemslande, siger han.

70-årige Rene Bühlmann er dog langt fra ligeså imponeret over reklamefilmen som han er over selve det europæiske samarbejde.

- Den er sgu næsten på grænsen til at være kvalmende, og jeg synes, den er skudt helt ved siden af. Den appellerer måske mest til unge mennesker med børn, og det er sgu ikke størstedelen af befolkningen. Man har prøvet at appellere meget til folks følelser, ikke så meget til politik. Hvis den film gerne vil have folk til stemmeboksene, så virker det stik modsat, siger han.

Natalie Sandri, 32 år

Foto: Mogens Flindt

32-årige Natalie Sandri er græsk statsborger, men har boet rundt omkring i hele Europa igennem de sidste 10 år. I øjeblikket bor hun i den skotske hovedstad, Glasgow, hvor hun har boet i fem år, men om få uger hiver hun teltpløkkerne op og flytter til København.

Den græske kvinde forklarer, at hun rejser tilbage til sit hjemland for at stemme til Europaparlamentsvalget, men at hun endnu ikke har besluttet, hvem hun vil stemme på.

- Det var en dejlig video. Jeg tænker, at det altid er fængende at skildre fødslen af et barn eller spædbørn, fordi de fungerer lidt ligesom hundehvalpe, og så formåede de med videoen at forbinde almindelige mennesker med politik, som mange mennesker ellers ikke er særligt interesseret i. Det var ret interessant at bruge den slags symbolik til at få folks opmærksomhed, siger hun.

Jakob Jakobsen, 32 år

Foto: Mogens Flindt

32-årige Jakob Jakobsen forklarer, at han ikke har den store interesse i det forestående Europaparlamentsvalg, blandt andet fordi han føler, at beslutningsprocessen i Bruxelles er meget langt fra hans eget liv i Danmark.

Og det formåede EU's nye reklamefilme ikke at ændre på, forklarer han efter at have set den lidt over tre minutter lange film.

- Jeg synes ikke, den fortæller mig ret meget. Det primære budskab er, for mig at se, at vi skal stå sammen i Europa. En slags dyrkelse af fællesskabet, blandt andet i forhold til klimaforandringerne, og det synes jeg er fint. Det bør vi jo gøre noget ved, siger han.