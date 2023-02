Dansk vinder af Eurojackpot-gevinst på 63 millioner kroner fundet

Danske Spil har ledt med lys og lygte efter den heldige person, der købte en Eurojackpot-kupon i Lalandia i Rødby med en gevinst på hele 63.287.630 kroner.

Og nu er han fundet!

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelse.

Den heldige vinder havde købt kuponen på sin badeferie i Lalandia i Rødby og havde efterfølgende glemt alt om det.

Det var først, da han så, at Danske Spil efterlyste en vinder på Facebook, der havde en købt en kupon i Lalandia, at han kom i tanke om, han havde kuponen.

'Uvirkeligt'

Manden siger til Danske Spil, at det stadig er meget uvirkeligt, fordi 'det stadig kun er en kupon og et par telefonsamtaler.'

Mon ikke det bliver lidt mere virkeligt, når forskuddet på 200.000 kroner tikker ind på kontoen fredag.

'Det er fantastisk, at den store milliongevinst nu har fundet sin ejermand, og jeg sender et stort tillykke til den heldige feriegæst, som med 63 millioner kroner fremover kan få alle ferieønsker på sin bucket list opfyldt,' siger administrerende direktør i Danske Spil, Malene Mølgaard, og fortsætter.

'Uanset hvilke drømme vinderen har, vil vores erfarne millionærrådgivere stå klar med specialiseret rådgivning. Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som multimillionær.'

Gevinsten på 63.287.630 kroner er den 14. største i Danske Spils historie.

