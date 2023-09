Dansk virksomhed fik afvist saudiarabisk militær-eventyr

Den danske virksomhed Sima Innovation fik i juni afvist en forhåndsgodkendelse om eksport af militært isenkram til brug i Saudi-Arabien. På trods af at udenrigsminister Lars Løkke åbnede for våbeneksport til landet i marts

I den lille fynske flække Årslev har man givetvis lugtet guld, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i marts i år åbnede for eksport af våben og våbendele til Saudi-Arabien.

I al fald forsøgte virksomheden Sima Innovation 1. juni i år at få en såkaldt 'forhåndstilkendegivelse' hos Rigspolitiet vedrørende eksport af et ukendt antal ringmounts, softmounts og gunner protection kits - såkaldte våbentårne.

Selvsamme tårne både beskytter og hjælper danske soldater med at affyre tunge våben fra deres militære køretøjer.

Våbentårnene skulle et smut forbi en unavngivnen kunde i Frankrig, inden de skulle havne hos slutbrugeren i Saudi-Arabien.

Det fremgår af en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået.

Affutage til maskingevær fra Sima Innovation til militærmessen 'Dalo Industry Days' i Ballerup. Foto: Emil Agerskov

Storleverandør til dansk militær

Sima Innovation slår sig selv op på at være storleverandør af selvsamme våbentårne til det danske militær og specialstyrkerne.

Både til brug på patruljekøretøjer, pansrede mandskabsvogne, artilleriplatforme og taktiske lastbiler.

På selskabets hjemmeside fremgår et af systemerne i al sin pragt monteret på en dansk Piranha 5-mandskabsvogn.

Firmaet har indgået en syv år lang rammeaftale med Forsvaret om levering af mere end 500 af systemerne til dansk brug, fremgår det yderligere.

Danmarks pansrede mandskabsvogn Piranha 5 har blandt andet fået monteret våbentårne fra Sima Innovation. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Stoppet af Udenrigsministeriet

Rigspolitiet sendte Sima Innovations henvendelse videre til vurdering Udenrigsministeriet, hvor de bad ministeriet om en udtalelse om hvorvidt der var 'udenrigs- eller sikkerhedspolitiske forhold, der medfører, at ansøgningen ikke bør imødekommes'.

4. juli landede det endelige svar så hos Sima Innovation, efter at være blevet blevet vendt i Udenrigsministeriet.

Her skriver Rigspolitiet, at de på baggrund af Udenrigsministeriets udtalelse ikke vil kunne imødekomme en eventuel ansøgning.

’På baggrund af Udenrigsministeriets udtalelse er det Rigspolitiets vurdering, at en eventuel ansøgning om udførsel af de nævnte produkter til modtageren i Frankrig og slutbrugeren i Saudi Arabien på nuværende tidspunkt ikke ville kunne imødekommes’, lyder det i svaret fra RIgspolitiet til Sima Innovation.

Dog skriver Rigspolitiet også, at en endelig afgørelse først ville kunne træffes når der foreligger en konkret ansøgning om udførselstilladelse - en såkaldt eksporttilladelse.

Sådan en har Sima Innovation dog ikke valgt at indgive, fortæller selskabets direktør Niels Thorup.

Niels Thorup fortæller til Ekstra Bladet, at Sima Innovation ikke har indgivet en endelig ansøgning om eksporttilladelse, da man følger myndighedernes vurdering. Pr-foto

Undertrykkelse, aggression, ustabilitet

Sima-direktør Niels Thorup fortæller derudover til Ekstra Bladet, at Udenrigsministeriets udtalelse, som lægges til grund for at skyde godkendelsen til hjørne, henviser til kriterium fire i EU's fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr.

'Medlemsstaterne er fast besluttet på at hindre eksport af militærteknologi og -udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse eller international aggression eller bidrage til regional ustabilitet', hedder det i EU-kriteriet.

Løkke åbnede i marts for muligheden for at eksportere våbenudstyr til Saudi-Arabien - men ministeriets praksis på området er 'restriktiv', lyder det i et svar.

Brutalt styre

Som led i udenrigsminister Lars Løkkes 'pragmatiske realisme' i udenrigspolitikken åbnede han ellers 9. marts i år op for eksport af våbendele til Saudi-Arabien og Emiraterne i Politiken - uden om Folketinget.

Siden 2018 og 2019 havde våbeneksport ellers været forbudt til de to lande, efter mordet på den saudiske journalist Jamal Khashoggi og frygten for at våbendelene kunne blive brugt af Saudi-Arabien i krigen i Yemen.

Konflikten i Yemen er flere gange af FN blevet udnævnt som en af verdens værste humanitære katastrofer.

I februar måned i år havde bin Salmans saudiarabiske styre desuden henrettet mindst 1000 borgere på knap otte år ved magten, ifølge organisationerne Reprieve og European Saudi Organisation for Human Rights.