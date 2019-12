Dansk virksomhed skal betale 149 millioner

Varmevirksomheden Verdo Varme i Randers skal betale 149 millioner kroner tilbage til sine kunder efter at have opkrævet kunderne for mange penge.

Det har Forsyningstilsynet afgjort, oplyser tilsynet tirsdag.

Forsyningstilsynet oplyser, at der er tale om en sag, hvor man har kigget nærmere på Verdo Varmes forretning af ejernes indskudskapital fra 2006 til 2017.

Herfra har man vurderet, at beregningen af ejernes indskudte kapital har været alt for høj, og derfor kan virksomhedens kunder nu se frem til at få penge tilbage, efter de har betalt for meget.

- Det er vigtigt, at indskudskapitalen og forrentningen opgøres korrekt. Vores afgørelse konkluderer, at det ikke gennem hele perioden har været tilfældet hos Verdo Varme, siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt ifølge DR.

Opdateres ...