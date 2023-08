Dansk zoo misbrugt

Ikke mindre end 18 sider på Facebook udgiver sig i disse dage for at være Givskud Zoo.

Her kan man vinde konkurrencer, som inkluderer entré samt en personlig guidet tur og fodring af dyrene.

Men det kan vise sig dyrere, end man lige troede, hvis man deltager i konkurrencen, skriver Givskud Zoo i en pressemeddelelse.

Du bliver bedt om at indtaste kontooplysninger og samtidig sende et mindre beløb til leveringsomkostninger.

Og allerede her bør dine alarmklokker ringe ifølge Givskud Zoos direktør, Richard Østballe.

- Vi beder heller aldrig vindere i vores konkurrencer om at klikke på links, indbetale porto eller indsende kontonumre.

Er blevet oversvømmet af opkald og beskeder

Givskud Zoo er den sidste tid blevet kontaktet af folk, der er overbevist om, at de har vundet. Blandt andet mere end 50 opkald, fortæller Richard Østballe.

- I går fik vi godt 50 opkald bare på en enkelt time, og det vælter ind med Messenger-beskeder og mails fra Facebookbrugere, som spørger, om de har vundet en konkurrence hos os. En del gennemskuer heldigvis, at der er tale om spam, men andre er desværre faldet i, ud fra hvad vi er blevet informeret om.

Opfordrer folk til at anmelde

Givskud Zoo opfordrer folk til at anmelde de falske sider til Meta/Facebook.

Det samme har Givskud Zoo selv gjort, men man overvejer, om man skal tage yderligere foranstaltninger.

- Vi har ikke politianmeldt det endnu, men overvejer at gøre det. Det er i en helt anden skala, end vi er vant til, og folk kimer os ned, for at høre, hvad der foregår. Det berører rigtig mange mennesker, og kan gå rigtig galt. Hvis det ikke stilner af lynhurtigt, skrider vi til handling. Det skal stoppes, siger Richard Østballe til Ekstra Bladet.

Richard Østballe oplyser yderligere til Ekstra Bladet, at han ikke ved, hvor stort et beløb det handler om, hos de folk som er hoppet i fælden.