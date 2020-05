Danske 15-årige er europamestre i druk

82 procent af de danske 15-årige har prøvet at drikke alkohol, viser ny rapport

En øl i smug med vennerne eller bacardi breezers til privatfester.

Danske teenagere starter tidligt med at drikke alkohol, og de 15-årige har oftere prøvet at drikke alkohol og være fulde sammenlignet med jævnaldrende fra resten af Europa.

Det er en rekord, danske unge har haft i flere år, og som de fastholder.

Det viser en ny rapport fra WHO, der udkommer tirsdag, skriver Statens Institut for Folkesundhed.

Dobbelt så højt som gennemsnittet

82 procent af de danske 15-årige har prøvet at drikke alkohol, mens det gælder 59 procent af deres europæiske jævnaldrende.

Samtidig har 65 procent af de danske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned, og 42 procent har prøvet at være fuld mindst to gange.

Det er cirka dobbelt så højt som gennemsnittet i Europa.

STI: Trist rekord

Statens Institut for Folkesundhed kalder rekorden for 'trist'.

- Det er bekymrende, at danske elever fortsat har så kedelig alkoholadfærd, siger projektleder og forsker Mette Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at et stort indtag af alkohol – og særligt meget alkohol på én gang – øger risikoen for blandt andet ulykker, vold og sex og stofindtag, som senere fortrydes.

De ældste skolebørn i Danmark drikker mere og er oftere fulde end deres jævnaldrende i Europa. (Arkivfoto).

Rapporten er baseret på data fra 227.000 europæiske skoleelever i alderen 11, 13 og 15 år og omhandler europæiske unges trivsel, helbred og sundhedsadfærd, herunder alkoholvaner.

I Danmark har 3.660 skoleelever fra 5., 7. og 9. klasse deltaget i undersøgelsen. Da tallene er indsamlet i 2018, er det uvist, om coronakrisen har ændret på de danske skoleelevers adfærd.

Drukrekorden er dog ikke den eneste førsteplads, de danske 15-årige indtager. Rapporten viser også, at danske unge får mest støtte fra deres venner.