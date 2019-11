Danske apoteker løbet tør: Ikke mere behandling mod fnat

Sygdommen der i den seneste tid har plaget flere danskere, ser nu ud til at blive endnu mere besværlig

Fnat præger lige nu det danske sygdomsbillede, hvor flere danskere oplever den intense kløe, der kommer af at blive smittet af den lille fnatmide.

Fakta om fnat Fnat er en hudsygdom, som skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg

Der opstår hurtigt en meget generende kløe

De fleste udvikler kløende røde prikker, af og til små blærer - særligt på fingre og hænder

Scabiesmider overføres fra person til person ved tæt kropskontakt

Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter

Effekten af behandlingen er god, hvis vejledningen følges omhyggeligt Kilde: Sundhed.dk

Midlet, der kan bruges til at lindre kløen, Stromectol er nu udgået fra de danske apoteker, og det betyder, at flere danskere nu må se langt efter at få bugt med den irriterende kløe.

Det skriver TV2.

Grunden til det, er, at produktet ikke bliver solgt i Danmark, og der skal derfor en udleveringstilladelse til fra Lægemiddelstyrelsen, før man kan få fat i medicinen på apoteket.

Tabletterne er dog udsolgt nu, og der kan ifølge Nomeco, der sælger produktet i Danmark gå fjorten dage, før det igen er på hylderne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nomeco, men det var ikke muligt at få en kommentar på nuværende tidspunkt.

Til TV2 udtaler firmaet, at det er en importør, der er blevet forsinket, og derfor tager det længere tid.

- Men vi får 800 pakker på fredag, så mandag burde apotekerne være forsynet igen. Og i næste uge får vi yderligere 1000 pakker, oplyser administrerende direktør Henrik Kaastrup til mediet.