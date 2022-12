Danske apoteker mangler medicin

Flere apoteker i både Danmark og det tyske grænseland mangler medicin.

Det skriver TV Syd.

På apoteket Raths Apothek i Flensborg mangler de bl.a. medikamenter, fordi der lige nu er en liste på 177 medikamenter, som er defekte.

Det sker samtidig med, at apoteket er presset grundet udbruddet af RS-virus, og derfor kan apoteket ikke hjælpe alle optimalt, da de netop er løbet tør for smertestillende til børn. Dette betyder også, at mange fra det tyske grænseland henter medicinen i Danmark.

Men det er ikke kun i det tyske grænseland, at dette er et problem. Det sker nemlig også i Danmark.

I Sønderjylland oplever man også, at der ofte er store problemer med at få leveret forskellige medikamenter, hvilket påvirker apotekets mulighed for at hjælpe kunderne.

Medicinen som er i restordre spænder bredt fra epileptikermedicin, til smertestillende og diverse øjendråber.

Ingen grund til bekymring

På apotekerne i både Tyskland og Danmark forsøger man dog at finde alternativer til de medikamenter, som man ikke har hjemme. Dette betyder dog ikke, at situationen er optimal.

Men der er altså ikke den store grund til bekymring, forsikrer Helle Jacobsgaard chefkonsulent i Apotekerforeningen overfor Ekstra Bladet.

- Langt størstedelen af de lægemiddelpakninger, man får på apoteket, er kopimedicin, der produceres af flere forskellige producenter. Det har ikke betydning for dig som patient, hvis en af kopierne ikke kan skaffes – for så får du bare en anden. Det sørger apoteket helt automatisk for.

- Problemerne opstår, hvis der ikke findes et andet produkt på markedet. Så kan man tale om en kritisk restordre.

Hvor ofte oplever man, at der opstår kritiske restordrer?

- Det sker heldigvis ikke så ofte. Når det sker, må man tilbage til sin læge og høre, om der findes en anden type medicin, man kan få. Det kan oftest lade sig gøre, udtaler Helle Jacobsgaard.

Følger situationen nøje

Apotekerforeningen melder desuden, at der ikke er et større antal af medikamenter i restordre nu, end det seneste år.

Men derfor arbejder man dog stadigvæk aktivt på at mindske problemstillingen, ved at observere situationen 'nøje', udtaler Helle Jacobsgaard.

- Sundhedsmyndighederne følger situationen med restordrer på medicin nøje. Hvis man som borger bruger noget medicin, der midlertidigt kan være svært at skaffe, kan man hente appen ’apoteket’. Den viser, hvilke apoteker i nærheden der stadig har medicinen på lager.

