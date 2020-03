Danske August nægtet indrejse til Danmark

Ung dansk mand, der har fast bopæl i Sverige, fik ikke lov til at køre ind i Danmark for at bo i sit sommerhus under coronakrisen

22-årige August Lysbeck bor til daglig i en lille lejlighed i Sverige, da han læser på universitetet i Lund, men grundet coronavirussens spredning, ville han mandag gerne væk fra bylivet og hjem at bo i familiens sommerhus i Danmark de næste par uger.

Men ved grænsen til Danmark blev han trods sin status som dansk statsborger pure afvist af politiet og sendt tilbage til Sverige med beskeden om, at det ikke var et 'anerkendelsesværdigt formål'.

August Lysbeck ved familiens sommerhus i Nordsjælland, som han ikke fik lov at rejse til. Privatfoto

Overfor Ekstra Bladet kalder August Lysbeck både situationen for 'bizar' og 'frustrerende'.

- Jeg bor i et boligbyggeri med mange andre mennesker. De små risici som fx at gå ud med skrald og vaske tøj og den slags, ville jeg egentlig gerne bare sikre mig imod, siger han.

Den unge studerende havde ikke skænket det en tanke, at der kunne være problemer med at komme over grænsen. Han havde dog flere legitimationspapirer på sig, da han blev vinket ind til siden på Øresundsbroen af en politibetjent.

Adresse

- Jeg siger, at jeg har pas og kørekort, og så tager han mit kørekort og svenske id-kort med sig.

Ifølge August Lysbeck var betjenten primært interesseret i, hvor han boede henne til daglig.

- Det som hele samtalen gik på var, om jeg havde en dansk folkeregisteradresse - og det har jeg jo ikke.

Efter at have talt med en af sine kolleger kom betjenten ifølge August Lysbeck tilbage og fortalte, at han ikke måtte rejse ind i landet, fordi det ikke var et anerkendelsesværdig formål.

Autoritetstro

- Jeg køber den lidt ukritisk, vil jeg godt indrømme. Jeg skal ikke til at modsige de her betjente midt ude på broen, siger han og uddyber.

- Du står midt på en bro, der er andre biler, som kommer bagved, og du holder lidt og spærrer. Det er en betjent, og så tror jeg, at jeg har været lidt for autoritetstro i situationen.

Først da han kom hjem til sin svenske lejlighed igen, begyndte han at undre sig over forløbet, og undersøgte derfor sagen nærmere.

Endnu har han ikke kunnet finde frem til, hvorfor det var i orden, at han ikke måtte komme ind i Danmark.

Erkender fejl

Efter Københavns Politi på Ekstra Bladets foranledning har undersøgt sagen til bunds, erkender myndigheden da også, at der er begået en fejl.

'Det ser desværre ud til, at vi har foretaget en forkert vurdering af grundlaget for, om manden kunne rejse ind i Danmark. Det beklager vi, og vi opfordrer ham til at tage tilbage over Øresundsbroen og fremvise sin legitimation på ny,' oplyser politiets pressetjeneste i en mail.