Danske aviser støtter amerikanske mediers forsvar mod Trump

Flere hundrede amerikanske medier bringer torsdag ledere som forsvar for den frie presse. Og som forsvar mod USA's præsident, Donald Trump, som har kaldt medierne for "en fjende af folket" og løgnagtige.

Både Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad og Information tilkendegiver i torsdagens lederspalter deres sympati til de amerikanske medier.

Politiken skriver, at avisen ikke har medlidenhed med de amerikanske medier, men er bekymret over, at Trump "misbruger sit embede til at dæmonisere den frie presse".

- Præsidentens beskidte metoder udgør en særlig farlig tendens i vores tid, hvor sociale medier kan få rygter og fordomme spredt viralt og på nul komma fem. Det udnytter Donald Trump med skræmmende kynisme, skriver Politiken.

- Ved at dæmonisere pressen forsøger Donald Trump at smadre en afgørende kontrolmekanisme i ethvert velfungerende samfund.

Ligeledes lyder det i Berlingskes leder:

- Anklagerne fremføres med en sådan aggressivitet, at journalister frygter, at opildnede Trump-tilhængere skal gribe til vold.

Berlingske mener dog, at nogle amerikanske medier har ladet sig friste til at gå i skyttegravskrig med Trump.

Derfor skal avisens leder ikke ses som en del af en kollektiv aktion. Men omfanget af præsidentens angreb på pressen har nået et niveau, der gør emnet relevant at beskæftige sig med på lederplan, skriver Berlingske.

Det er ifølge Kristeligt Dagblad særlig relevant for danske medier at forholde sig til kampen om den frie presse, fordi nogle af de samme tendenser ses herhjemme.

- Også herhjemme opleves det, at politikere får større appetit på at kontrollere og ville bestemme over detailforhold i pressen. Det er bekymrende, skriver avisen.

De fire danske aviser påpeger alle vigtigheden af, at medierne kan tage imod kritik. Og ligeså problematiserer flere af dem, at medierne står sammen på aktivistisk vis.

- Det principielle spørgsmål er, om pressen overhovedet bør forsvare sig selv aktivistisk. Om aktivismen skal reserveres til at tale på andres vegne, skriver Information.

I dette tilfælde er det dog en nødvendighed, at medierne reagerer frem for blot at se passivt til, mener avisen.

Det ligger ikke helt klart, hvor mange amerikanske aviser der torsdag bringer ledere om emnet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der tale om mindst 300 medier. Men ifølge Boston Globe, der har stået for initiativet, støtter omkring 350 amerikanske medier tiltaget.