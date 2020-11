Danske Bank-formand afsløret af mail

I en lækket mail afsløres Danske Banks formand i at have andel i tilsløring af skandalesag

Danske Banks hemmeligholdelse af, at man ulovligt har opkrævet gæld fra tusindvis af kunder, går hele vejen til toppen af hierakiet i banken.

Således afslører en mail, som TV2 og Berlingske har kendskab til, at bestyrelsesformand Karsten Dybvad selv var blandet ind i at skjule sagen så vidt muligt for offentligheden.

Således hedder det ifølge de to medier i en mail fra 25. november sidste år fra daværende finansdirektør Jacob Aarup-Andersen, at det var vigtigt for formanden, at banken ikke var 'specifikke på især Debt Collection i vores eksterne kommunikation'.

Nye problemer i Danske Bank

Derfor endte banken med blot at omtale sagen som 'operational risk-related losses', eller 'tab relateret til operationelle risici', i årsrapporten fra starten af året. Det skete efter forslag fra finansdirektøren på baggrund af ønsket fra formanden.

Karsten Dyvad selv afviser i en mail til TV2, at han ønskede at mørklægge sagen.

- På det her tidspunkt er banken i gang med at afdække inkassosagen og derfor slet ikke klar til at kommunikere til de berørte kunder. Men vi mener, at vi allerede her bør hensætte et beløb til oprydningen og den fremtidige kompensation af de berørte kunder. Det er rettidig omhu, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Ifølge TV2 vil han i TV2 Nyhederne torsdag aften svare på spørgsmål i sagen.

Berlingske og TV 2 har de seneste måneder kunnet afsløre, at flere grundlæggende systemfejl i bankens IT-systemer har medført, at data om tusindvis af kunder og deres gældsposter er forkerte.

Danske Bank bad ansatte rådgive sårbare kunder til overpriser