Danske Bank-formand får beskyttelse

Danske Bank betaler for, at bestyrelsesformand Karsten Dybvad bliver beskyttet i eget hjem.

Det fremgår af det regnskab, som Danske Bank torsdag har offentliggjort.

Det skriver Børsen.

Her står der, at Danske Bank i 2021 havde udgifter på 73.000 kroner til det, der betegnes som 'home secuity'.

Avisen skriver, at Karsten Dybvad ifølge banken er den eneste i bestyrelsen, der bliver beskyttet i eget hjem på bankens regning, og at Danske Bank ikke de seneste år har oplyst tilsvarende sikkerhedsudgifter.

Børsen har talt med Christian Spohr, direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark, som ikke vil udtale sig om konkrete forhold i Danske Bank, men han fortæller, at det ikke er enestående med behov for beskyttelse i toppen af erhvervslivet.

- Der er store virksomheder herhjemme, der har et stigende trusslesniveau. Det kan betyde, at højtstående enkeltpersoner er truet i kraft af deres stilling, siger Christian Spohr til Børsen.

Børsen har været i kontakt med Danske Bank som ikke vil uddybe, hvordan Dybvad bliver beskyttet. Banken vil heller ikke sige noget om, hvorfor det er nødvendigt.

Det skabte stor kritik, da Karsten Dybvad for to år siden indkasserede et lønhop på 47 procent sammenlignet med året før.

Her gik han fra et bestyrelseshonorar på 2,5 millioner til 3,7 millioner kroner, hvilket af en økonomiprofessor blev kaldt for et 'utroligt dårligt signal at sende'.