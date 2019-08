Danske Bank fortsætter udrensning

Skandalesagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri har fået Danske Bank til at fyre endnu en af de ansvarlige chefer. Det erfarer Finans fra tre af hinanden uafhængige kilder i og omkring banken.

Det drejer sig om John Glottrup, der var chef for forretningsudvikling i Danske Banks Wealth Management-division, da banken i begyndelsen af 2017 valgte at hæve aftalegebyret for Flexinvest Fri.

Ifølge et udkast til Finanstilsynets afgørelse i sagen, som Finans har fået aktindsigt i, blev aftalegebyret hævet, selv om banken forventede, at produktet ville give negative afkast for 65.000 kunder.

John Glottrup sad ifølge Finans’ oplysninger placeret i en ledergrupppe under den daværende øverste chef for Wealth Management-divisionen, Tonny Thierry Andersen, der i dag sidder i Nykredits koncernledelse.

Flere kilder peger over for Finans på, at den tidligere bankdirektør Tonny Thierry Andersen har haft et ansvar for, at skandalesagen udviklede sig, som den gjorde. Tonny Thierry Andersen skriver i en e-mail til Finans:

'Jeg er tryg ved, at Finanstilsynet har fuld viden om den del af sagen, der vedrører mig. Jeg ser frem til tilsynets behandling af min fit & proper og har fuld forståelse for den tid, det måtte tage.'