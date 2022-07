Danske Bank i milliard-nedjustering

Hvis du følger de finansielle markeder, har du nok ikke siddet med armene over hovedet de seneste mange måneder.

Det kan også mærkes hos Danske Bank A/S, som er blevet nødt til at nedjustere deres forventninger til årets resultat.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Milliard-nedjustering

'Forventningerne til årets resultat for 2022 nedjusteres til 10-12 mia. kr', står der.

3. februar var forventningen dog, at årets resultat for 2022 ville ende med 13-15 milliarder kroner.

Men det var under forudsætningen, at de finansielle markeder var på et normalt leje, hvilket ikke har vist sig at være tilfældet.

'Der har været gode forretningsmæssige fremskridt i vores kerneforretning i 1. halvår, primært som følge af en øget volumen, god kundeaktivitet og fortsat stærk kreditkvalitet'.

'På grund af ugunstige forhold på de finansielle markeder, og især den negative effekt af de hurtige rentestigninger, nedjusterer vi dog forventningen til årets resultat', siger adm. direktør Carsten Egeriis i pressemeddelelsen.