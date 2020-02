Danske Bank nedlægger 400 stillinger, hvilket inkluderer at 230 medarbejdere får en fyreseddel. Det oplyser banken torsdag.

- Som følge af behov for at reducere omkostningerne nedlægger Danske Bank 400 stillinger, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det har ikke været muligt at finde andre job i banken til alle berørte medarbejdere. Derfor opsiges omkring 230 medarbejdere på tværs af koncernen

Af de 230 medarbejdere, der mister jobbet, er cirka 120 i Danmark, oplyser banken. Derudover bliver 60 ansatte i Finland og 44 ansatte i Litauen opsagt. Enkelte ansatte i Sverige og Norge mister også jobbet.

Banken har fundet 60 ansatte, der vil tage imod en frivillig opsigelse.

Nedlæggelsen af de 400 stillinger kommer blot få dage, efter at Bestyrelsesformand Karsten Dybvad på vegne af bestyrelsen har foreslået, at netop bestyrelsen i Danske Bank skal have en kæmpe lønstigning.

Hvis det ender, som bestyrelsen foreslår, vil formanden tage et lønhop på 47 procent sammenlignet med 2019. Han vil dermed gå fra et samlet bestyrelseshonorar i 2019 på 2,5 millioner til 3,7 millioner kroner.

