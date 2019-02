Danske Bank og Nordea redder Dankortets liv

Danske Bank og Nordea vil også fremover tilbyde sine kunder at bruge Visa/Dankort, som Jyske Bank for nylig valgte at droppe udstedelsen af.

Det oplyser bankerne fredag.

Danske Bank har lavet en aftale med betalingsselskabet Nets, der løber fra udgangen af 2019 og fem år frem, mens Nordea melder ud, af det støtter op om Dankortet.

- Det vigtigste for os er, at vores kunder kan betale nemt, sikkert og billigt, og med denne aftale tager vi derudover et fælles ansvar for at samarbejde om at videreudvikle den danske betalingsinfrastruktur til gavn for danske forbrugere og erhvervsdrivende, siger Jesper Nielsen, direktør i Danske Bank, i en pressemeddelelse.

De seneste måneder har der været stor diskussion om Dankortets fremtid, fordi Jyske Bank er gået væk fra at udstede Visa/Dankort.

I stedet vil banken give kunderne to forskellige kort - et dankort og et visakort.

Det er blevet set som et angreb på Dankortet af blandt andet Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv, der frygtede, at flere banker ville følge trop.

De mener, at mange kunder vil droppe et dankort, fordi det kun kan bruges i Danmark.

Hos Dansk Erhverv kalder markedsdirektør Henrik Hyltoft det meget positivt, at Danske Bank og Nordea forpligter sig til Dankortet.

- Det er en rigtig god nyhed. Dankortet er det billigste betalingssystem, som vi kender i dag.

- Alternativet ville have været de internationale betalingskort, og det ville medføre øgede omkostninger for butikkerne og i sidste ende forbrugerne, siger han.

Dankortet blev indført som en fælles løsning af bankerne i starten af 1980'erne under PBS.

Det skulle give færre kontanter og dermed besparelser for bankerne og samfundet.

Gebyrer på brug af dankort er politisk bestemt, og der kan dermed være flere gebyrer at hente for bankerne, hvis kunder bruger andre kort.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skriver på Twitter, at "Dankortet er reddet".

Benny Engelbrecht, finansordfører hos Socialdemokratiet, roser Danske Banks beslutning.

- Glæder mig over, at Danske Bank udviser samfundssind og bakker op om Dankortet, skriver han på Twitter.

Jyske Bank har afvist, at bankens beslutning om at droppe Visa/Dankort er et angreb på Dankortet.

- I samme øjeblik kunderne viser, at de ikke har behov for Dankortet, har vi ikke kortet mere. Men det samme gælder for MasterCard og Visa.

- Men vi afvikler ikke Dankortet. Det er kunderne, der afvikler Dankortet, hvis det sker, sagde direktør Anders Dam til erhvervsmediet Finans i starten af januar.