Danske Bank sagsøgt for at facilitere terror-hvidvask

Danske Bank bliver sammen med Deutsche Bank sagsøgt af amerikanske familier til dræbte og sårede soldater i Afghanistan.

Banken anklages for 'bevidst at have muliggjort overførsler af millioner' til terrorister i Afghanistan.

Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

Ifølge anklagerne gjorde bankerne det muligt for terrororganisationernes finansmænd at flytte penge uden at blive opdaget.

'Terrorristerne brugte de tiltaltes hvidvaskemaskiner til at forvandle beskidte penge til rene penge og veksle beskidt udenlandske valuta til rene amerikanske dollars', står der i anklageskriftet, der blev sendt til retten i Brooklyn torsdag, ifølge Bloomberg.

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet har været i kontakt med Danske Bank, der er opmærksomme på, hvad der er skrevet om sagen. De ønsker dog ikke at udtale sig.

- Vi har ingen kommentarer. Generelt kommenterer vi ikke på igangværende civile sager, siger Danske Banks presseansvarlige til Ekstra Bladet.

Heller ikke Deutsche Bank har ønsket at udtale sig i sagen.

De personer, der har sagsøgt bankerne, er civile, medlemmer af militæret og familier til soldater, der er blevet dræbt eller såret i Afghanistan fra 2011 til 2016.

De hævder, at amerikanerne blev angrebet af en terrorgruppe ledet af al-Qaeda.