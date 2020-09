Danske Bank-skandale kan have uoverskuelige konsekvenser for tusindvis af danskere

Danske Bank kan have givet forkerte oplysninger om tusindvis af borgeres gæld til skattemyndighederne.

Det viser et hemmeligstemplet referat fra et møde, som TV2 og Berlingske er i besiddelse af.

Ved mødet, der blev afholdt 9. januar i år, deltog en række chefer fra Danske Bank og en gruppe underdirektører fra Skattestyrelsen.

Af mødereferattet som de to medier citerer, fremgår det tilsyneladende, at banken kan have indgivet forkerte oplysninger til skattemyndighederne i 16 år.

Uoverskuelige konsekvenser

Dermed risikerer kunderne ikke bare at have betalt for meget tilbage af deres gæld til banken. De risikerer også at have betalt den forkerte skat.

Ifølge bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg University Business School Lars Krull kan sidstnævnte have uoverskuelige konsekvenser for de berørte Danske Bank-kunder.

- Det har enormt mange utilsigtede skadevirkninger. Der behøver vi ikke at begrænse os, for der er mange, siger Lars Krull til TV2.

Han påpeger en række sociale ydelser beregnes på baggrund af ens enkomst. Fx ældres ret til medicinkort.

- De sociale ydelser er indkomstbetingede. Og der kan være nogen, der er har fået for mange sociale ydelser, fordi de har haft et for lille rådighedsbeløb. Når man så kører det om, så har de pludselig en større indkomst.

Problemer siden 1979

Ifølge Berlingske og TV2 har Danske Banks gældssystem haft massive problemer siden 1979, men i 2004 udviklede problemerne sig eksplosivt, da man indførte et nyt it-system.

Banken undersøger nu 106.000 kunder for, om de har betalt for meget i gæld til banken.

Ifølge Danske Banks egne estimater forventer man, at mellem 10.000-15.000 kunder har betalt for meget.