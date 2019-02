Danske Bank trækker sig

Danske Bank accepterer et krav fra det estiske finanstilsyn og lukker deres afdeling i Estland hurtigere end tidligere annonceret. Samtidig vil Danske Bank lukke deres aktiviteter i resten af Baltikum og Rusland.

Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen.

- Vi anerkender, at den alvorlige sag om mulig hvidvask i Estland har været en belastning for det estiske samfund, og at det estiske tilsyn på den baggrund finder det bedst, at vi indstiller bank-aktiviteterne i landet, skriver direktør Jesper Nielsen i meddelelsen.

Derudover oplyser Danske Bank, at banken trækker sig fra sine aktiviteter i Litauen, Letland og Rusland. Et delt servicecenter i Litauen får som det eneste lov at bestå.

Servicecenteret har 'en række administrative funktioner for banken'.

- Vi har de senere år haft en strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder og har i den forbindelse også neddroslet aktiviteterne i Baltikum.

- Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i overensstemmelse med denne strategi, siger Jesper Nielsen.

Tirsdag bad det estiske finanstilsyn Dansk Bank forlade Estland efter en sag om mulig hvidvask gennem bankens estiske filial.