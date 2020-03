Danske Bank: Vi skal være glade, hvis der overhovedet kommer vækst

Dansk økonomi risikerer at komme solidt bagud, efter regeringen og myndighedernes melding om, at Danmark reelt nu lukkes ned.

Sådan lyder det fra Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, der dog spår, at hjulene kan komme hurtigt igang igen, når corona-frygten har lagt sig.

- 14 dage er 4 procent af et år. Så hvis vi ikke laver noget i 14 dage, så falder BNP og indkomst med fire procent. Sådan går det ikke – for det er jo ikke 14 dage, som vi står overfor. Folk kommer blandt andet til at arbejde hjemme fra.

- Men vi havde regnet med en vækst på 1,4 procent, og vi begynder at være der, hvor vi skal være glade, hvis der overhovedet kommer vækst, siger han.

På spørgsmålet om, hvor hurtigt hjulene kan komme igang igen efter så hård en opbremsning, svarer han:

- Vi har lidt erfaring fra storkonflikter, der kan minde om det. Der kan vi se, at det går hurtigt op igen. Når folk har været væk, er der meget, som skal laves, og derfor giver folk den en ekstra skalle.

- Der hvor det er sværere, er når efterspørgslen bliver ramt, siger han.

Selv om renterne er lave, forventes boligmarkedet at gå i stå hen over den næste tid.

- Den økonomiske tilbagegang kan betyde, at der er længere mellem jobsene, og det vil sætte en begrænsning. Samtidig vil mange selvstændige blive presset på, hvordan de kommer igennem sådan en situation, siger han.

Las Olsen peger på, at der er en række knapper at dreje på, når Danmark er på den anden side:

- Man vil typisk få gang i efterspørgslen ved at sætte renten ned – det kommer ikke til at ske. Det kan så ske ved at bruge flere penge i det offentlige eller sætte skatten ned, siger han.