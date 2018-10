Danske Bank-whistleblower vil vidne i Folketinget og EU

Howard Wilkinson, som var whistleblower i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, vil dele sin viden med både Folketinget og Europa-Parlamentet.

Det bekræfter både hans advokat og ordfører i EU-Parlamentets særlige udvalg for skattesnyd Jeppe Kofod.

- Hr. Wilkinson har accepteret at vidne i det danske og europæiske parlament, skriver advokat Stephen M. Kohn, som repræsenterer den britiske whistleblower, i en skriftlig meddelelse på sin hjemmeside.

Advokaten skriver videre, at Estland og Danmark "klart og utvetydigt må kræve", at Danske Bank garanterer, at briten ikke udsættes for repressalier.

- Alle vælgere i Europa har ret til at vide, hvad deres regeringer gør for at stoppe korruption og for at beskytte whistleblowere.

Folketinget arbejder på at arrangere en høring 19. november.

Europa-Parlamentet har inviteret Wilkinson 21. november. Og han kommer den dag, bekræfter Jeppe Kofod.

- Jeg kan kun kvittere for Howard Wilkinsons mod og samfundssind. Det er ikke nemt at stå frem i så betændt en sag. Derfor er jeg også meget glad for, at han har accepteret vores invitation til at afgive forklaring, siger Jeppe Kofod.

Ifølge den danske parlamentariker udestår nogle "juridiske spørgsmål" i forhold til den fortrolighedserklæring, som Danske Bank har bundet Wilkinson med.

Det arbejder parterne aktuelt på at afklare ifølge parlamentarikeren.

- Der påhviler nu Danske Bank et kæmpe moralsk ansvar for at fjerne den juridiske mundkurv, de har givet Howard Wilkinson på, siger Kofod.

Wilkinson var i syv år chef for Danske Markets afdeling i Baltikum.

I Folketinget arbejder en gruppe i erhvervsudvalget ifølge Berlingske på, hvordan høringen skal foregå.

Rune Lund (EL) fortæller til avisen, at man vil invitere "en god blanding af banker, Finanstilsynet og forskere".