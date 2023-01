Danske Banks dystre dom: Vi får en økonomisk krise

En ny prognose fra Danske Bank spår en dyster fremtid for økonomien i 2023

I 2022 har der været opsejling til en økonomisk krise, og intet tyder på, at 2023 bliver bedre.

I hvert fald hvis man skal tro den nyeste prognose, som Danske Bank er kommet med.

Det skriver EuroInvestor.

Fald i BNP og flere konkurser

Prognosen fra Danske Bank lyder, at vi fortsat kan forvente at skulle kæmpe med inflationen, som de mener vil ende på lige knap fem procent, selvom den er svær at forudsige.

Derudover skal boligejere også forvente, at prisen forsat vil falde med 14 procent.

Problemerne kommer til at have stor betydning i samfundet, skriver bankens økonomer i prognosen.

'Vi står efter vores vurdering på tærsklen til en økonomisk afmatning med stigende ledighed, fald i BNP, flere konkurser og i det hele taget sværere tider for mange virksomheder og husholdninger. Faldende købekraft og højere renter betyder lavere efterspørgsel i ind- og udland, og det kommer til at kunne mærkes.'

Krisen er nødvendig

Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, udtaler i en video på bankens hjemmeside, at vi får en økonomisk krise, fordi den er nødvendig.

- I alle de her mange år har vi sjældent kunnet sige, at vi er på vej ind i en krise.

- Men det kan vi nu, og den kommer helt med vilje, fordi vi har den her høje inflation, og den eneste måde, vi kan få den ned på, det er ved at få en økonomisk krise. Så det får vi efter alt at dømme, siger Lars Olsen.

Der er dog håb forude.

I Danske Banks prognose skriver de nemlig, at de mener, at inflationen vil være nede på omkring to procent i 2024.

Samtidig mener de også, at BNP igen vil stige med en procent i samme år.

