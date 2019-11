Danske Banks hvidvask-chef stopper

Jens Madsen blev ifølge FinansWatch hentet ind for at få styr på bankens kamp mod hvidvask

Den tidligere PET-chef Jens Madsen har sagt sin stilling op i Danske Bank.

Det skriver han på det sociale medie LinkedIn ifølge branchemediet FinansWatch.

Han blev ansat i relation til bankens arbejde med at få styr på sin kontrol med hvidvask gennem bankes konti.

- Jeg blev ansat tilbage i 2017 med to mål for øje, at koordinere den estiske filialundersøgelse samt opbygge en intern efterforskningskapacitet fra bunden af i Danske Bank, skriver han.

- Med stærk støtte og dedikation fra mit team og fra interessenter uden for og inden for banken, mener jeg, at der er sket rigtig fine fremskridt inden for begge målsætninger, og jeg er stolt over de opnåede resultater.

Han stopper for at søge nye muligheder, skriver han.