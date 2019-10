Danske Banks skandale-filial lukker

Danske Banks estiske filial, der har været centrum for hvidvasksagen, er trådt i likvidation. Det oplyser banken. Filialen har længe været på vej mod at lukke

Danske Bank har nu endeligt lukket og slukket sine sidste aktiviteter i den estiske filial, der har været centrum for bankens hvidvaskskandale.

Den estiske filial er således tirsdag trådt i likvidation, oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

Med likvidationen lukker Danske Bank sin estiske filial endeligt, efter at den reelt kun har eksisteret på et teknisk plan i et godt stykke tid.

Tidligere i år bad det estiske finanstilsyn nemlig Danske Bank om at lukke filialen, og siden har filialen ikke haft nogen egentlige bankaktiviteter.

