Danske Beredskaber i opråb: Sankthansbål i fare

Der skal vand til, ellers ser det ikke for godt ud med at sætte fut i heksen til sankthansaften

Sankthansaften er rundt om hjørnet.

En aften, der for de fleste står på sang og en heks, som skal til Bloksbjerg.

Men efter den tørreste maj måned i 15 år og et sommervejr, der forstærker tørken, kan det se sort ud med at sende heksen godt afsted med et stort og flot sankthansbål.

Det oplyser Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

'Desværre må vi allerede nu oplyse, at såfremt vejret frem mod sankthans ikke bidrager med en vis mængde vand, så ser det ikke særligt sandsynligt ud, at det samlede risikobillede med mange, større bål samtidig, på tværs af land, by og alle former for natur, vil kunne holdes inden for det betryggende i forhold til brandfaren,' står der.

Oversat betyder det, at sankthansbålet er i fare.

19. juni afholdes et nationalt møde, der skal vurdere, om det er forsvarligt at sætte gang i sankthansbål landet over. Arkivfoto: Finn Frandsen, Polfoto

Is i maven

Det er dog endnu for tidligt at skrotte alle bålplaner 23. juni.

Beredskaberne har derfor sat kryds i kalenderen 19. juni, hvor der vil blive afholdt et nationalt møde.

'Vi forventer således konkret at melde ud om sankthans senest den 19. juni klokken 12,' skriver Danske Beredskaber.

Varme- og tørkevarsler

At det er så varmt og tørt, giver en stor risiko for, at det kan gå galt, når folk gør brug af åben ild.

'Beredskabet kører for tiden næsten dobbelt så meget som normalt for årstiden til brande i naturen. Her skyldes næsten alle brande uforsigtig menneskelig adfærd. 70 procent af brandene skyldes cigaretskodder, uforsigtig brug af grill og uforsigtig brug af ukrudtsbrænder.'

Da det endnu ikke er aktuelt med restriktioner for åben ild, opfordrer Danske Beredskaber til, at man tjekker op på den lokale brandfare på brandfare.dk.

'Indtil videre har vi satset på informationer og gode råd til borgerne, men det kan ikke udelukkes, at der meget snart kommer en lokal vurdering enkelte steder, som munder ud i reguleringer.'

