Danske børn hentet ud af Syrien

For første gang er danske børn blevet hentet ud af Syrien

For første gang er to børn med dansk baggrund hentet ud fra de flygtningelejre i Nordsyrien, hvor tidligere Islamisk Stat-krigere og deres børn tilbageholdes.

Det bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice over for DR Nyheder.

- To forældreløse franske børn, som også har dansk baggrund, er blevet evakueret til Frankrig i et tæt samarbejde mellem franske og danske myndigheder, lyder det i et skriftligt svar til DR.

De to børn er en del af en gruppe på 12 franske børn, der for to dage siden kom fra Syrien til Frankrig.

DR skriver, at alle de evakuerede børn ifølge det franske udenrigsministerium er født af krigere fra terrororganisationen Islamisk Stat.

Udenrigsministeriet herhjemme holder kortene tæt til kroppen af hensyn til personfølsomme oplysninger i evakueringssagen, og man kan derfor ikke detaljeret fortælle om de dansk-franske børns baggrund. Det forlyder dog, at man er i tæt kontakt med de danske pårørende.

- Udenrigsministeriet vil yde konsulær bistand i deres dialog med de franske myndigheder om de næste skridt i sagen, skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

Det er uvist, om de dansk-franske børn er født i Syrien, og hvilket statsborgerskab de har.

De 12 børn er ifølge DR blevet overdraget til franske embedsfolk af kurdiske myndigheder i det nordlige Syrien og kom mandag til Frankrig. Her er de blevet undersøgt på et hospital.

Ifølge DR's oplysninger er børnene nu placeret hos midlertidige plejefamilier.

Mindst 13 danske børn og kvinder er ifølge DR registreret som danske i en af flygtningelejrene i det nordøstlige Syrien, men hidtil er ingen danske børn blevet bragt her til landet.

- De konkrete sager belyses enkeltvis, navnlig ud fra sikkerhedsmæssige overvejelser, humanitære hensyn og vores retlige forpligtelser. På denne baggrund vurderer de ansvarlige myndigheder, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag, lyder det fra Udenrigsministeriets Borgerservice i et skriftligt svar.

Tidligere på måneden hentede Norge fem forældreløse børn hjem fra en lejr i Syrien. Sverige har også hjemtaget børn fra lejrene.

De danske myndigheder forhandler ifølge TV2 med kurdiske myndigheder om at få bragt en 12-årig dansk dreng hjem, fordi han er blevet skudt i ryggen.

