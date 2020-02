Danske Brian har tasken proppet med sprit og masker

Planen var at de skal flyve hjem søndag aften - men nu er 2019-nCoV kommet i vejen. Eller, som vi bedre kender den, coronavirussen. Derfor bliver Brian Pedersen og hans kone Wang en uge længere i Danmark end planlagt.

- Vi kommer i karantæne, hvis vi tager hjem nu. Derfor venter vi, fortæller 45-årige Brian, der bor og driver forretning i den kinesiske provins Shenzen nær grænsen til Hong Kong.

Tasken stod ellers klar til hjemturen - endnu mere proppet end den var, da Brian Pedersen og hans kone, Wang, forlod Kina i slutningen af januar.

- Jeg har købt 200 ansigtsmasker og dunkevis af håndsprit, fordi det er udsolgt ude i Kina. Det er den slags foranstaltninger, jeg tager.

Tre danskere: Derfor frygter vi coronavirus

- Er I nervøse?

- Altså, jeg har jo bevæbnet mig med rigtig mange masker og sprit, så det er jeg jo nok. Jeg er 45 år, så jeg ligger lige på den grænse, hvor jeg ikke ved, om det er farligt at få coronavirussen.

- Men min kone er mere nervøs, end jeg er. Hun læser de kinesiske nyheder, og de er meget hårde.

- Vi hører mange forskellige ting - både fra vestlige og kinesiske medier. Og de informationer, der kommer, ligger meget langt fra hinanden. Men vi føler, at vi er nødt til at følge med over hele linjen.

Status på coronavirus lørdag morgen er, at 34.896 mennesker er smittet på verdensplan, mens 724 er døde.

Masker er nærmest fast beklædningsgenstand på kinesere, men salget af masker er nu så voldsomt, at der meldes om udsolgt mange steder i Kina, fortæller danske Brian Pedersen, der til daglig bor i Shenzhen. Foto: Jonas Olufson.

Sidde og glo

Brian Pedersen driver et mobil-tech-firma i Hong Kong, og har sit kontor på den kinesiske side af grænsen. Men situationen med coronavirussen har gjort, at store dele af Kina er helt lukket ned.

- Alt er indtil videre lukket ned frem til 18. februar, har vi fået at vide. Så når vi tager tilbage, skal vi bare sidde derhjemme. Det var faktisk grunden til, at vi besluttede at tage til Danmark for et par uger siden. Vi vil ikke bare sidde inden døre og glo, siger Brian Pedersen.

Alligevel er ægteparret nødsaget til at returnere til Kina, selv om Shenzen er under 'lockdown' helt frem til 6. marts.

- Vi skal fraflytte vores lejlighed 22. februar, så vi har ikke noget valg. Problemet er bare, at vi ikke har noget sted at flytte hen. Normalt er det intet problem at finde en lejlighed hurtigt derude, men alle udlejningsfirmaer og ejendomsmæglere er jo også lukkede. Så vi ved ikke helt, hvad vi gør.

Nu hænges coronavirus-plakat op i Danmark - se den her