Danske brødre i vild Pokémon-rekord

'Gotta catch 'em all'. Eller på dansk: Du skal fange dem alle.

Sådan lyder Pokémon's slogan, og det har et dansk brødrepar i den grad taget til sig.

Brødreparret Jens Ishøy Prehn og Per Ishøy Nielsen har en samling af Pokémon-kort, der tæller mere end 32.000 forskellige eksemplarer.

Den samling er nu blevet hædret i Guinness Rekordborg som den største samling i verden af forskellige slags Pokémon-kort.

Pokémon-universet er udviklet i Japan. Det opstod i 1990'erne som videospil, tegnefilm og altså også som samlekortspil. De senere år er også den populære Pokémon Go-app tilføjet til universet.

- Da Pokémon-kortene kom til Danmark i slutningen af 90'erne, begyndte min bror og jeg at samle på dem.

Annonce:

- Vi delte dem op i farver, og så bestemte vores mor, at jeg fik nogle farver, og min bror fik nogle andre. Så var der ikke det at skændes om, lyder det fra Jens Ishøy Prehn.

Tyve meter baglæns kapgang med hovedet mellem knæene på 22 sekunder og en person med 25 hulahopringe i sving rundt om maven på stylter. Det er bare nogle af de rekorder, der blev slået til 'Guiness World Records Day' Tyve meter baglæns kapgang med hovedet mellem knæene på 22 sekunder og en person med 25 hulahopringe i sving rundt om maven på stylter. Det er bare nogle af de rekorder, der blev slået til 'Guiness World Records Day'

Derfra tog det ellers fart for brødreparret, der hurtigt slog sig sammen om det fælles projekt.

- Jeg har altid haft lidt samlemani. Hvis jeg først stoppede med at samle på en ting, så startede jeg på noget andet.

- Så jeg sagde til mig selv, at nu ville jeg blive ved med at samle Pokémon-kort. Og så er det egentlig blevet ved derfra, siger Jens Ishøy Prehn.

Første gang brødreparret fik øjnene op for, at der var en rekord for den største samling af Pokémon-kort, var i 2016. Der var rekorden på omkring 20.000 kort.

- Der tænkte jeg, at vi da havde langt over 20.000, så jeg kontaktede Guinness, der så vendte tilbage med, at det skulle være forskellige kort. På det tidspunkt havde vi omkring 14.000 forskellige kort.

Annonce:

- En Guinness-rekord er alligevel en ret stor ting, og der er ikke langt fra 14.000 til 20.000. Så der satte vi lidt målet om, at det var noget, vi ville gå efter, lyder det fra Jens Ishøy Prehn.

Han estimerer, at han bruger op mod 40 timer om ugen på at samle og bytte Pokémon-kort. Det gør han ved siden af sit fuldtidsarbejde.

- Den sande motivation har altid ligget i, at vi elsker at samle Pokémon-kort. Vi elsker den skattejagt i at finde de kort, vi mangler, siger han.

Derfor har brødrene heller ikke i sinde at stoppe med at samle på Pokémon-kort, selv om rekorden er i hus.

- Der mangler stadig nogle kort, og der kommer hele tiden nye.

- Der er nogle japanske kort, som aldrig er blevet udgivet på engelsk, der kunne være fede at tilføje til samlingen, siger Jens Ishøy Prehn.

Guinness registrerede rekorden i 2021. Siden da er brødrenes samling vokset. De har ikke et nøjagtigt tal på, hvor mange kort samlingen tæller lige nu, men Jens estimerer, at de nærmer sig 35.000 forskellige Pokémon-kort.